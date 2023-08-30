Німецький бургомістр з'їздив на бал у РФ

Бургомістр Фрайберга Свен Крюґер виступив з похвалою Росії на Петровському балу в Санкт-Петербурзі, не згадавши про війну РФ проти України. Це викликало критику серед політиків саксонського міста.

Обер-бургомістр німецького міста Фрайберг (федеральна земля Саксонія) Свен Крюґер (Sven Krüger) виступив з промовою на Петровському балу, що пройшов 25 серпня в російському Санкт-Петербурзі. Участь німецького чиновника в заході підтвердила пресслужба мерії Фрайберга.

Крюґер у своїй промові висловив "багато похвал" на адресу Росії, не згадавши про війну РФ проти України. Крім того, німецький чиновник заявив, що Росія та ФРН у майбутньому "знову знайдуть єднання, подолавши важкі часи", і повідомив, що рік тому почав вчити російську мову, оскільки є "оптимістом", пише Zeit Online.

Крюґер виявився не єдиним гостем з Німеччини, який виступав на балу. Крім нього в заході взяв участь німецький гурт Dschinghis Khan, відомий хітом Moskau. З ним на балу виступали танцюристи з окупованих Росією територій на південному сході України.

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Рішення Крюґера у Німеччині не схвалили

Офіційно поїздка Крюґера до Росії не була анонсована, а новини про неї викликали хвилю критики. "На його місці я б цього не робив - пан Крюгер представляє наше місто", - заявив лідер фракції Християнсько-демократичного союзу у Фрайберзі Стів Іттерсгаґен (Steve Ittershagen). На його переконання, "виходити в статусі обер-бургомістра на російську сцену та втручатися в міжнародну політику - недоречно".

Лідерка фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Фрайберзі Алена Ратц (Alena Raatz) зазначила, що вважає поїздку Крюгера "небезпечною": "Мені видається дуже небезпечним і абсолютно марним бути бургомістром маленького міста й вплутуватися в таку складну ситуацію".

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Продовження традицій скандального балу в Дрездені

Організатором Петровського балу, за офіційною інформацією, є німець - Ганс-Йоахім Фрай (Hans-Joachim Frey). Він був організатором оперного балу в Дрездені, на якому в 2009 році вручили орден Володимиру Путіну, який обіймав на той момент посаду прем'єр-міністра РФ.

Крім того, Фрай брав участь у діяльності кількох російських фондів - став головою ради фонду "Міст мистецтв" і художнім керівником культурного центру "Сіріус", створеного фондом "Талант і успіх". Одним із засновників останнього фонду є віолончеліст Сергій Ролдугін, якого після публікації "панамських досьє" ЗМІ нерідко називають власником низки "путінських офшорів".

На балу серед іншого прозвучало звернення Путіна, який заявив, що "цей чудовий проєкт повертає нас до найяскравіших глав російської історії".

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