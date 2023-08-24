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Штайнмаєр завітав на український концерт до Дня незалежності

Степан Смишляєв
24 серпня 2023 р.

У День незалежності України президент Німеччини Штайнмаєр відвідав у Берліні концерт оркестру, що складається з українських біженців. Він сказав: німці захоплюються боротьбою України та й надалі будуть з нею пліч-о-пліч.

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр
Президент Німеччини Франк-Вальтер ШтайнмаєрФото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у четвер, 24 серпня, відвідав у Берліні концерт Ukrainian Freedom Orchestra, що проводиться до Дня незалежності України.

До цього оркестру входять музиканти-біженці з України, а також українці з інших європейських оркестрів. "Музикою вони борються за мир і свободу України. Своєю музикою вони передають мужність, надію і впевненість", - сказав Штайнмаєр.

За його словами, Берлін став одним із восьми міст в Європі, в яких Ukrainian Freedom Orchestra цього літа презентує свою програму. Президент Німеччини зазначив, що радий відсвяткувати День незалежності разом з українцями, коли їхня країна продовжує давати відсіч російській агресії. 

"Я можу запевнити вас і сподіваюся, що ви відчуваєте це і сьогодні: люди в Німеччині слідкують за цією боротьбою за свободу з великою симпатією та захопленням", - цитує Штайнмаєра його пресслужба. Він також запевнив, що Німеччина "непохитно залишатиметься" пліч-о-пліч з Україною та підтримуватиме її на шляху до Європейського Союзу.

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