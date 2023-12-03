Німецькі науковці документують культурні пам'ятки в Україні

У разі руйнування пам'яток під час війни зображення слугуватимуть надійною основою для реконструкції як наукова документація.

Науковці з Марбурга та Ганновера разом з українськими фотографамизадокументували 250 пам'яток, що опинилися в Україні під загрозою або були пошкоджені внаслідок російської агресії, повідомляє dpa у неділю, 3 грудня.

Як зазначає директор Німецького центру документування історії мистецтва DDK Крістіан Брахт (Christian Bracht), з часу започаткування проєкту у жовтні 2022 року фотографи зробили загалом близько 3700 зовнішніх та внутрішніх екстер'єрних та інтер'єрних фотографій історично та культурно значущих будівель у Києві, Одесі, Миколаєві та Запоріжжі.

За словами Брахта, серед відзнятих культурних пам'яток також Спасо-Преображенський собор в Одесі, який був пошкоджений внаслідок російських атак влітку цього року. "Ці та інші руйнування показали, наскільки вибухонебезпечною і важливою є наша робота", - зазначив Брахт. Скільки саме з відзнятих пам'яток були згодом зруйновані, невідомо, але можна припустити, що їхня кількість збільшуватиметься, оскільки "кінця цій війні не видно", додав директор німецького центру.

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До проєкту залучені 17 українських фотографів. Зображення, зроблені за допомогою цифрових камер та спеціальних об'єктивів, зберігаються у базі даних, створеній з дотриманням відповідних науково-технічних стандартів. У разі руйнування пам'яток зображення слугуватимуть надійною основою для реконструкції як наукова документація. Іншим центральним компонентом проєкту є спеціальне програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом Wikibase, яке дозволяє місцевим жителям, активістам та фотографам також зробити свій внесок у довгострокове документування будівель. За дію цієї частини проєкту відповідає команда Інформаційного технічного та природничого центру ім. Лейбніца у Ганновері.