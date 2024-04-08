Німецькі аеропорти досягли угоди про припинення страйків

Профспілка Verdi та оператори німецьких аеропортів досягли угоди про оплату праці близько 25 000 співробітників служби безпеки. Страйків у аеропортах під час туристичного сезону не буде.

Профспілка Verdi та оператори німецьких аеропортів досягли домовленостей про зарплати 25 тисячам співробітникам служби безпеки, щоб запобігти подальшим страйкам, передає агенція dpa. Обидві сторони заявили в понеділок, 8 квітня, що прийняли угоду, висунуту посередниками.

Підвищення зарплати на 13,1-15,1 відсотка передбачено в три етапи протягом 15 місяців, повідомляє федеральне об'єднання підприємств повітряної безпеки та охорони (BDLS). Дія колективного договору розрахована до березня 2025 року.

Після шести раундів невдалих переговорів у п'ятницю було розпочато закритий арбітражний процес щодо вимог операторів. Угода все ще підлягає схваленню відповідними комітетами до полудня вівторка, хоча її ухвалення вважається ймовірним.

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Для укладання угоди особливо спірне питання бонусів за понаднормову роботу було відтерміновано, і тепер його переглянуть наприкінці цього року. До цього часу діятимуть попередні домовленості.

Німецький авіаперевізник Lufthansa зараз веде переговори щодо заробітної плати з профспілкою, яка представляє бортпровідників. Нещодавно авіакомпанія уклала угоду про оплату праці з наземним персоналом.

Численні страйки призвели до зупинки 11 аеропортів по всій Німеччині в лютому, а також значно вплинули на авіасполучення на початку та в середині березня.

як компанія запропонувала 10 відсотків на 28-місячний термін.