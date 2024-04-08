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СуспільствоНімеччина

Німецькі аеропорти досягли угоди про припинення страйків

Дмитро Шварц
8 квітня 2024 р.

Профспілка Verdi та оператори німецьких аеропортів досягли угоди про оплату праці близько 25 000 співробітників служби безпеки. Страйків у аеропортах під час туристичного сезону не буде.

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Аеропорт у Франкфурті
Аеропорти ФРН погодилися збільшити зарплату працівникам служби безпекиФото: Lando Hass/dpa/picture alliance

Профспілка Verdi та оператори німецьких аеропортів досягли домовленостей про зарплати 25 тисячам співробітникам служби безпеки, щоб запобігти подальшим страйкам, передає агенція dpa. Обидві сторони заявили в понеділок, 8 квітня, що прийняли угоду, висунуту посередниками.

Підвищення зарплати на 13,1-15,1 відсотка передбачено в три етапи протягом 15 місяців, повідомляє федеральне об'єднання підприємств повітряної безпеки та охорони (BDLS). Дія колективного договору розрахована до березня 2025 року.

Після шести раундів невдалих переговорів у п'ятницю було розпочато закритий арбітражний процес щодо вимог операторів. Угода все ще підлягає схваленню відповідними комітетами до полудня вівторка, хоча її ухвалення вважається ймовірним.

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Для укладання угоди особливо спірне питання бонусів за понаднормову роботу було відтерміновано, і тепер його переглянуть наприкінці цього року. До цього часу діятимуть попередні домовленості.

Німецький авіаперевізник Lufthansa зараз веде переговори щодо заробітної плати з профспілкою, яка представляє бортпровідників. Нещодавно авіакомпанія уклала угоду про оплату праці з наземним персоналом.

Численні страйки призвели до зупинки 11 аеропортів по всій Німеччині в лютому, а також значно вплинули на авіасполучення на початку та в середині березня.

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