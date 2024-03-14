У п'яти німецьких аеропортах страйкують співробітники

Роботу зупинили співробітники в аеропортах Берліна, Гамбурга, Штутгарта, Карлсруе, Мюнхена та Кельна. 15 березня до страйку приєднаються працівники в аеропортах інших міст Німеччини.

В аеропортах низки міст Німеччини у ніч на четвер, 14 березня, почався цілоденний страйк працівників служби безпеки.

У Берліні, Гамбурзі та Штутгарті в аеропортах страйкують контролери пасажирів, співробітники, які відповідають за перевірку персоналу та товарів, контролери вантажів та працівники сфери обслуговування. У Карлсруе та Кельні роботу припинили лише контролери пасажирів, а у Мюнхені - контролери вантажів, товарів та персоналу.

Аеропорти Берліна, Штутгарта та Гамбурга на своїх сайтах інформують користувачів про неможливість будь-яких пасажирських авіарейсів. У Кельні анульовано більшість авіарейсів, в аеропорту Карлсруе скасовано або перенаправлено всі вильоти. За оцінками асоціації аеропортів ADV, понад 580 рейсів, ймовірно, будуть скасовані, а 90 тисяч мандрівників будуть змушені перенести свої рейси, пише агенція dpa.

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Вимоги страйкарів

Профспілка Ver.di через страйк намагається чинити тиск на роботодавців напередодні наступного раунду тарифних переговорів, призначеного на 20 березня. Напередодні профспілка повідомила, що 15 березня до страйку приєднаються працівники аеропортів Дрездена, Ганновера, Лейпцига, Дортмунда та Веце.

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Ver.di вимагає для 25 тисяч працівників наземного персоналу авіаконцерну Lufthansa підвищення зарплати на 12,5 відсотка в рамках тарифної угоди терміном на 12 місяців, а роботодавець пропонує 10-відсоткове підвищення в рамках угоди на 28 місяців.

Водночас сторони фактично досягли згоди щодо виплати кожному із співробітників одноразової надбавки за інфляцію у розмірі трьох тисяч євро.