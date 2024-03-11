У ФРН страйки у лікарнях, авіакомпаніях та на залізниці

У Німеччині до страйків закликали профспілки лікарів Marburger Bund, машиністів потягів GDL та бортпровідників Ufo.

Профспілка лікарів Marburger Bund у понеділок, 11 березня, закликала своїх членів до зупинки роботи. Загалом це стосується 23 лікарень у Німеччині. У Дюссельдорфі близько двох тисяч лікарів вранці пройшли маршем перед будівлею міністерства фінансів землі Північний Рейн-Вестфалія, вимагаючи підвищення зарплат і доплат за нічні зміни. Демонстрації також пройшли в Єні, Кілі та Марбурзі.

Переговори з федеральними землями щодо заробітної плати поки що не принесли жодних результатів. Marburger Bund вимагає підвищення заробітної плати приблизно на 12,5 відсотка для 20 тисяч лікарів університетських клінік.

Lufthansa очікує скасування тисячі рейсів через страйк бортпровідників

Між тим авіакомпанія Lufthansa очікує, що через страйк бортпровідників 12 березня буде скасовано близько тисячі рейсів.

Авіакомпанія заявила, що, ймовірно, доведеться скасувати 600 рейсів у аеропорті Франкфурті-на-Майні і близько 400 - на летовищі у Мюнхені. У цілому це стосуватиметься близько 120 тисяч авіапасажирів.

До страйку близько 19 тисяч бортпровідників Lufthansa та її дочірньої компанії Cityline закликала профспілка бортпровідників Ufo. Страйк триватиме з 4:00 ранку до 23:00 вечора.

Нагадаємо, минулого тижня наземний персонал Lufthansa вже майже паралізував пасажирські перевезення авіакомпанії своїм п'ятим попереджувальним страйком.

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Машиністи потягів страйкуватимуть добу

Німецька профспілка машиністів потягів GDL оголосила подальші страйки через "глухий кут у переговорах щодо зарплати з німецькою залізницею Deutsche Bahn". Робота буде призупинена на 24 години, починаючи з 2.00 ранку 12 березня. У вантажному транспорті страйк розпочнеться уже 11 березня о 18:00 і завершиться також за 24 години. Оскільки правління залізниці не надало GDL нової пропозиції щодо зарплатних тарифів, "це неминуче призвело до страйку", - йдеться в повідомленні профспілки.

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Лише минулого тижня відбувся п'ятий страйк GDL у поточному раунді колективних переговорів, який зачепив мільйони пасажирів. Він тривав 35 годин.

GDL вимагає скорочення робочого тижня для позмінної роботи з 38 до 35 годин - з повною компенсацією заробітної плати. У профспілці також заявили, що більше не будуть попереджати про майбутні страйки за 48 годин, як це було раніше.