ЗМІ: Зуль не хоче партнерства з Подільськом через Калугу

У східнонімецькому місті Зуль вирішили не ставати партнерами українського Подільська на Одещині, бо це могло б загрожувати партнерству з російською Калугою.

Міська рада розташованого в східнонімецькій землі Тюрингія міста Зуль відмовилася від партнерства з українським містом Подільськ на Одещині. Про це в понеділок, 4 листопада, повідомив суспільно-правовий мовник MDR . За його інформацією, цю відмову депутати міської ради мотивували буцімто загрозо для вже наявного партнерства Зуля з російською Калугою.

Як повідомив мовнику речник міськради, зараз триває робота над офіційним листом з відмовою в партнерстві для українського міста.

Мер німецького міста критикує рішення міськради

Мер Подільська раніше звернувся зі своїм проханням до бургомістра міста Зуль Андре Кнаппа (Andre Knapp). Попередні перемовини щодо цього вже відбулися.

За повідомленням газети Freies Wort, Кнапп розкритикував рішення міськради про відмову від подальших переговорів з українським містом і назвав його "дивним".

Нагадаємо, в Німеччині дедалі більше міст приєднується до допомоги українським містам з відбудовою та підтримкою життєдіяльності й безперебійної роботи комульних служб.

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