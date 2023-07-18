Кількість партнерств між містами ФРН та України подвоїлася

Генеральний директор Об'єднання німецьких міст повідомив, що воно "продовжує надавати гуманітарну допомогу і хоче підтримати відновлення України".

Кількість партнерств між містами Німеччини та України збільшилася більш ніж удвічі з початку війни, розв'язаної Росією. Про це повідомив генеральний директор Об'єднання німецьких міст (Deutscher Städtetag) Гельмут Деді (Helmut Dedy) у Берліні. Його слова навело у вівторок, 18 липня, агентство dpa.

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За його даними, кількість формальних і неформальних партнерств зросла з 73 до 167. "Ми продовжуємо надавати гуманітарну допомогу і хочемо підтримати відновлення України", - зазначив Деді.

Штайнмаєр і Зеленський закликали до активізації контактів

Раніше президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) та український лідер Володимир Зеленський закликали до розвитку німецько-українських партнерських відносин між містами, районами, комунальними підприємствами, а також до нарощування наявної мережі контактів. Об'єднання німецьких міст підтримує цю ініціативу, вказало dpa.

Дюссельдорф заморозив партнерські відносини з Москвою

У серпні 2022 року Дюссельдорф заморозив партнерські відносини з Москвою. Водночас у березні того самого року він офіційно оформив співпрацю з українським містом Чернівці. Дюссельдорф - лише одне з міст ФРН, яке вирішило не підтримувати контакти з Москвою на офіційному рівні, доки триває війна.