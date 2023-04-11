  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Атомна електростанція Isar 2 у Німеччині
Атомна електростанція Isar 2 у НімеччиніФото: Armin Weigel/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Німеччина закриває АЕС: влада - за, населення - проти

Єнс Турау
47 хв. тому

Німеччина відключає три останні атомні електростанції. Зелені здійснюють свою мрію. Водночас в Азії атомна енергетика переживає ренесанс.

https://p.dw.com/p/4Pk3Q

Наприкінці березня німецька міністерка довкілля Штеффі Лемке (Steffi Lemke) кількома словами поклала у Берліні край суперечці, що протягом багатьох років тримала в напрузі всю країну: "Ризики атомної енергетики в кінцевому рахунку неконтрольовані, і саме тому поетапна відмова від неї убезпечує нашу країну. Крім того, вона дозволяє уникнути утворення ядерних відходів".

Ще одне коротке атомне продовження 

Але перед цим суперечка щодо атомної енергетики пережила ще один сплеск. Правляча нині в Німеччині коаліція, до складу якої входять соціал-демократи, Зелені та ліберали, власне від самого початку погодилася дотримуватися плану поступової відмови від атомної енергетики, ухваленого ще у 2011 році. Згідно з ним, останні атомні електростанції повинні були закритися наприкінці 2022 року. Однак війна Росії проти України все змінила, оскільки постачання російського газу до Німеччини припинилося й виникли побоювання енергетичної кризи. Врешті-решт канцлер Олаф Шольц все ж таки домігся свого: термін експлуатації АЕС продовжили до середини квітня 2023 року.

Читайте також: Майже дві третини німців проти відключення АЕС - соціологія

Суперечка, що тривала десятиліття

Протягом багатьох десятиліть жодна суперечка так не поляризувала людей, особливо у Західній Німеччині, як суперечка про атомну енергетику. 17 червня 1961 року німецька атомна електростанція Каль, що в Баварії, вперше подала електроенергію в загальну електромережу. А 15 квітня цього року завершать свою роботу три німецькі АЕС, які досі функціонують. Між цими двома датами пролягли 22 596 днів та багато палких дебатів. 19 блоків німецьких атомних електростанцій забезпечували до третини електроенергії в країні - востаннє це відбувалося близько 20 років тому. Ще у 1970-1980-х роках противники атомної енергетики вивели на вулиці міст у Західній Німеччині сотні тисяч молодих людей. Потім, у 1986 році, аварія на Чорнобильській АЕС, здавалося, підтвердила побоювання щодо небезпеки, яку несе з собою ядерна енергетика. Однак протягом багатьох десятиліть правлячі партії твердо стояли на позиціях використання ядерної енергії.

Читайте також: Енергетика в Німеччині: міфи та факти про вугілля, газ, атом і відновлювані джерела енергії

Атомна енергетика в Європі

Деякі європейські країни відмовилися від атомної енергетики раніше. Піонером стала Швеція, що зробила це незабаром після Чорнобильської аварії. Італія тоді також вирішила закрити дві останні атомні електростанції. В Італії це рішення залишилося незмінним, а  от у Швеції відмова від атомної енергетики була скасована в 1996 році. Сьогодні шість атомних електростанцій там виробляють близько 30 відсотків електроенергії, що її потребує країна. Інші європейські країни, як-от Нідерланди і Польща, планують розширювати виробництво, Бельгія відкладає заплановану поетапну відмову. Франція зі своїми 57 реакторами завжди була провідною країною у атомній галузі, і, судячи з усього, так воно залишатиметься й у майбутньому. 13 з 27 країн ЄС хочуть використовувати ядерну енергію в найближчі роки або навіть розширювати її потужності. Але багато експертів сумніваються, що це станеться. 

2002 рік - Німеччина вперше вирішила відмовитися від атомної енергетики

У Німеччині ухвалення рішення про відмову від атомної енергетики першим домігся федеральний міністр довкілля від Зелених Юрґен Тріттін (Jürgen Trittin). Це сталося в 2002 році. Наступні уряди дещо відхилилися від цього рішення, але аварія реактора на японській АЕС у Фукусімі у 2011 році остаточно вирішила подальшу долю німецьких атомних електростанцій. Тодішня канцлерка Анґела Меркель заявила, що всі АЕС у Німеччині буде остаточно зупинено. Сьогодні Тріттін все ще є депутатом Бундестагу від Зелених. В інтерв'ю DW він говорить про нинішню дату остаточного закриття: "Так, це важливий день, адже він завершує історію, а саме - історію мирного використання ядерної енергії. Але це не кінець ядерної енергетики в Німеччині, нам ще доведеться мати справу з тим, що ми повинні будемо безпечно зберігати найнебезпечніші відходи в світі протягом мільйона років".

Що кажуть прихильники атомної енергії

Отже, атомна енергетика в Німеччині безповоротно залишилась у минулому? Спілка KernD, що представляє інтереси гравців в галузі ядерних технологій у Німеччині, на запит DW заявила, що з огляду на енергетичну кризу, яку швидше не хотіли помічати, остаточне прощання з ядерною енергетикою не є гарною ідеєю: "Також з огляду на політику щодо клімату й дуже несприятливий розвиток виробництва електроенергії торік через сильне зростання вугільної генерації, закриття трьох атомних електростанцій з низьким рівнем викидів парникових газів є незрозумілим". Далі вона наголосила: "Якщо розглядати в комплексі безпеку постачання, захист довкілля та клімату, а також конкурентоспроможність, то більше ядерної енергії має більше сенсу, ніж її відсутність взагалі".

Атомна енергетика у світі сьогодні

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), зараз у світі експлуатуються 422 ядерні реактори, середній вік яких становить близько 31 року. Однак, як зазначається в останньому звіті МАГАТЕ, про ядерний ренесанс не може бути й мови. У звіті вказується, що світова атомна енергетика досягла свого піку в 1996 році - тоді частка електроенергії, виробленої на АЕС, сягала 17,5 відсотка. "У 2021 році цей показник вперше за чотири десятиліття впав нижче десяти відсотків", - констатується в звіті МАГАТЕ. Юрґен Тріттін запевняє, що ніхто не хоче інвестувати в ядерну енергетику у великих масштабах, "тому що ядерна енергетика не є конкурентоспроможною". Будівництво нових атомних електростанцій є дуже дорогим; часто воно співфінансується за рахунок податків. Знову і знову виникають затримки і опір новим проєктам.

Читайте також: "Моторошне враження". Свідок подій про захоплення ЗАЕС росіянами

В Азії роблять ставку на нові АЕС

Водночас Китай, Росія та Індія мають намір будувати нові атомні електростанції. Китай уже виробляє більше атомної енергії, ніж Франція. Росія та Індія також активно працюють над реалізацією своїх планів. Знову і знову стверджується, що розвиток атомної енергетики захищає клімат, оскільки під час її використання майже не продукується вуглекислого газу. Навіть Японія хоче повернутися до атомної енергетики, незважаючи на землетрус 2001 року, який спричинив вибухи кількох ядерних реакторів один за одним. Тоді всі атомні електростанції були спочатку зупинені. Але поступово деякі реактори повернули в мережу. Тепер японський уряд ухвалив рішення: бідна на ресурси країна хоче побудувати нові реактори і дозволити старим працювати до 70 років. "Ми повинні повною мірою використовувати ядерну енергію", - заявив якось прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Згідно з опитуваннями, він отримує дедалі більшу підтримку серед населення після довгих періодів опору.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Як у Німеччині демонтують АЕС (23.12.2021)

Як у Німеччині демонтують АЕС (23.12.2021)

Будуючи перші АЕС, ніхто не замислювався, що з ними робитимуть, коли спливе час експлуатації. Демонтаж атомних електростанцій - вкрай копіткий процес. Дивіться, як це роблять у Німеччині.
Природа й екологія23 грудня 2021 р.05:26 хв.
Німеччина збільшила виробництво електроенергії

Де німці беруть електроенергію в умовах енергокризи?

Де німці беруть електроенергію в умовах енергокризи?

В електроенергетиці ФРН відбуваються швидкі зміни. Свіжа статистика показує, які енергоносії стали важливішими, а які втрачають значення, та наскільки виріс експорт до Франції.
Економіка8 вересня 2022 р.
Атомні електростанції: за і проти

Атомна енергетика: розвивати чи згортати? (відео)

Атомна енергетика: розвивати чи згортати? (відео)

Людству потрібно більше енергії та менше викидів CO2. Атомна енергетика це може забезпечити, але якою ціною? DW зібрала усі "за" і "проти" АЕС.
15 лютого 2022 р.
Більше публікацій
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українські військові стріляють з САУ Caesar

Данія почне постачати Україні Caesar і Leopard 1 до літа

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Атомна електростанція Isar 2 у Німеччині

Німеччина закриває АЕС: влада - за, населення - проти

Німеччина закриває АЕС: влада - за, населення - проти

Політика47 хв. тому
external

Як українці продовжують кохати, незважаючи на війну

Як українці продовжують кохати, незважаючи на війну

Суспільство9 квітня 2023 р.28:16 хв.
external

Як біженець з України став співаком Боннського театру

Як біженець з України став співаком Боннського театру

Суспільство8 квітня 2023 р.05:18 хв.
Підводний човен РФ у Криму

Генерал Ходжес: Крим - вирішальна територія

Генерал Ходжес: Крим - вирішальна територія

Конфлікти7 квітня 2023 р.
external

Військові ЗСУ в окопах біля Нью-Йорка

Військові ЗСУ в окопах біля Нью-Йорка

Конфлікти6 квітня 2023 р.02:17 хв.
STADA-Firmenhauptsitz in Bad Vilbel

Фармакомпанія Stada поскаржилася уряду ФРН через Україну

Фармакомпанія Stada поскаржилася уряду ФРН через Україну

Політика6 квітня 2023 р.
На головну сторінку