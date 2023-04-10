Майже дві третини німців проти відключення АЕС - соціологія

Лише кожен четвертий житель Німеччини підтримує заплановане владою відключення АЕС, що залишилися в країні, до 15 квітня. Кожен третій вважає, що експлуатація атомних станцій має бути продовжена на невизначений термін.

Майже дві третини жителів Німеччини виступають проти запланованого на 15 квітня відключення останніх атомних електростанцій (АЕС), що працюють а країні. 32 відсотки німців закликають продовжити строк експлуатації на обмежений, а ще 33 відсотки - навіть не необмежений. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічним інститутом YouGov на замовлення інформаційного агентства dpa, оприлюднені в понеділок, 10 квітня.

Лише 26 відсотків респондентів вважають правильним негайне вимкнення АЕС, які залишилися в Німеччині. В розрізі партій, що входять до урядової коаліції, за відключення виступає більшість електорату "зелених" - 56 відсотків. Серед прихильників соціал-демократів таку ідею поділяє 31 відсоток, вільних демократів - лише 12 відсотків.

Щодо опозиційних політичних сил, то серед електорату Лівої партії відключення АЕС підтримують 37 відсотків опитаних, блоку християнських партій ХДС/ХСС - 16, "Альтернативи для Німеччини" - шість.

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Вихід Німеччини з атомної енергетики

Згідно з початковими планами німецького уряду, останні три АЕС збиралися відключити ще наприкінці 2022 року, але через енергетичну кризу, спричинену повномасштабною війною Росії проти України, вирішили продовжити строк експлуатації реакторів до 15 квітня 2023-го.

Міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) запевнив країну в тому, що її енергетична безпека забезпечена. "Ми тримаємо ситуацію під контролем завдяки заповненим газосховищам, новим терміналам для приймання скрапленого газу на північному узбережжі країни та відновлюваним джерелам енергії", - пояснив він.

Габек наголосив, що відмова Німеччини від атомної енергії є остаточною. "Атомні електростанції будуть рано чи пізно демонтовані, а будівництво нових АЕС завжди перетворювалося на економічне фіаско і у Франції, і у Великобританії, і в Фінляндії. Німецькі оператори також не зацікавлені в будівництві нових АЕС. Наша енергетична система розвиватиметься інакше: до 2030 року частка відновлюваної енергії досягне 80 відсотків", - сказав віце-канцлер ФРН.

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