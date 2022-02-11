Атомна енергетика: розвивати чи згортати? (відео)

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Людству потрібно більше енергії та менше викидів CO2. Атомна енергетика це може забезпечити, але якою ціною? DW зібрала усі "за" і "проти" АЕС.
Після аварії на "Фукусімі" Німеччина вирішила закрити всі атомні електростанції до кінця 2022 року. При цьому багато інших країн продовжують робити ставку на атомну енергетику. Зокрема у Франції атомну енергетику представляють як чисту і передусім екологічно нейтральну. DW зібрала усі "за" і "проти" АЕС:
Коли будували перші АЕС, ніхто не замислювався над тим, що з ними робитимуть, коли спливе час експлуатації. Демонтаж атомних електростанцій - вкрай копіткий і довготривалий процес. Дивіться, як це роблять у Німеччині.
Звідки взялося секретне містечко часів СРСР. Де рай для старих корів і биків. Чим приваблюють туристів у польські Карпати.
Білоруська АЕС почала виробляти електроенергію. Але кому продавати ці мегавати, "бацька" поки не знає. Крім того, є питання до безпеки. У сусідньому Вільнюсі вже видали таблетки йоду.