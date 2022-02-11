 Атомна енергетика: розвивати чи згортати? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.02.2022

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Економіка

Атомна енергетика: розвивати чи згортати? (відео)

Людству потрібно більше енергії та менше викидів CO2. Атомна енергетика це може забезпечити, але якою ціною? DW зібрала усі "за" і "проти" АЕС.

Атомні електростанції: за і проти

Атомні електростанції: за і проти

Після аварії на "Фукусімі" Німеччина вирішила закрити всі атомні електростанції до кінця 2022 року. При цьому багато інших країн продовжують робити ставку на атомну енергетику. Зокрема у Франції атомну енергетику представляють ​​як чисту і передусім екологічно нейтральну. DW зібрала усі "за" і "проти" АЕС:

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Як у Німеччині демонтують АЕС (відео)

Коли будували перші АЕС, ніхто не замислювався над тим, що з ними робитимуть, коли спливе час експлуатації. Демонтаж атомних електростанцій - вкрай копіткий і довготривалий процес. Дивіться, як це роблять у Німеччині.  

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Як Естонія має намір захищатися від Росії? - "Європа у фокусі" (відео) 15.02.2022

Німеччина: як сотня церковників зробили камінг-аут у католицькій церкві. Франція: чому Еммануель Макрон робить ставку на АЕС. Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана.

Естонські добровольці на тлі російської загрози. Камінг-аут кліриків у Німеччині. Ставка на АЕС у Франції.

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