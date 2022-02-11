Атомна енергетика: розвивати чи згортати? (відео)

Після аварії на "Фукусімі" Німеччина вирішила закрити всі атомні електростанції до кінця 2022 року. При цьому багато інших країн продовжують робити ставку на атомну енергетику. Зокрема у Франції атомну енергетику представляють ​​як чисту і передусім екологічно нейтральну. DW зібрала усі "за" і "проти" АЕС: