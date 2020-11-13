"Ядерний" Лукашенко шукає покупця для електроенергії з Білоруської АЕС (відео)

Терміни запуску Білоруської АЕС не раз відкладалися, в тому числі через інциденти на АЕС. Наприклад, у 2016 році на будмайданчику обвалилася бетонна конструкція. А у липні того ж року корпус реактора під час його переміщення прослизнув по стропах і торкнувся землі. В обох випадках білоруська влада не одразу визнала факт інцидентів. В Білорусі критики АЕС вважають її не лише екологічно небезпечною.





