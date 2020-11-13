 ″Ядерний″ Лукашенко шукає покупця для електроенергії з Білоруської АЕС (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.11.2020

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Політика й суспільство

"Ядерний" Лукашенко шукає покупця для електроенергії з Білоруської АЕС (відео)

Білоруська АЕС почала виробляти електроенергію. Але кому продавати ці мегавати, "бацька" поки не знає. Крім того, є питання до безпеки. У сусідньому Вільнюсі вже видали таблетки йоду.

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Терміни запуску Білоруської АЕС не раз відкладалися, в тому числі через інциденти на АЕС. Наприклад, у 2016 році на будмайданчику обвалилася бетонна конструкція. А у липні того ж року корпус реактора під час його переміщення прослизнув по стропах і торкнувся землі. В обох випадках білоруська влада не одразу визнала факт інцидентів. В Білорусі критики АЕС вважають її не лише екологічно небезпечною. 


 

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Ціни на струм для населення цього року не підвищуватимуть, запевняє голова уряду України Денис Шмигаль. Але стримувати ціни на електроенергію все одно довго не вдасться. Чому? І до чого тут "зелений" тариф?  

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