"Ядерний" Лукашенко шукає покупця для електроенергії з Білоруської АЕС (відео)

Білоруська АЕС почала виробляти електроенергію. Але кому продавати ці мегавати, "бацька" поки не знає. Крім того, є питання до безпеки. У сусідньому Вільнюсі вже видали таблетки йоду.
Терміни запуску Білоруської АЕС не раз відкладалися, в тому числі через інциденти на АЕС. Наприклад, у 2016 році на будмайданчику обвалилася бетонна конструкція. А у липні того ж року корпус реактора під час його переміщення прослизнув по стропах і торкнувся землі. В обох випадках білоруська влада не одразу визнала факт інцидентів. В Білорусі критики АЕС вважають її не лише екологічно небезпечною.
Ціни на струм для населення цього року не підвищуватимуть, запевняє голова уряду України Денис Шмигаль. Але стримувати ціни на електроенергію все одно довго не вдасться. Чому? І до чого тут "зелений" тариф?
Аби проект АЕС був рентабельним, близько половини виробленої енергії потрібно буде експортувати. Перший блок мають ввести в експлуатацію вже у 2018 році.
Через 30 років після Чорнобильської трагедії в Європі працює понад сотня АЕС. Відмовитись навіть від небезпечних важко.