Німеччина виділить Україні 52 млн євро на електрику та тепло

Міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце (Svenja Schulze) під час візиту до Одеси у п'ятницю, 20 січня, анонсувала виділення Україні додатково 52 мільйонів євро на забезпечення електро- та теплопостачання, повідомляє пресслужба німецького відомства.

Зокрема, кошти будуть спрямовані на обладнання пунктів обігріву, закупівлю генераторів, надання медичних послуг та підтримку роботи місцевих адміністрацій та муніципалітетів, йдеться у повідомленні.

"Постачання електроенергії, тепла і води, особливо зараз, в розпал зими, відіграватиме вирішальну роль у підтримці опору народу України під час цієї війни. Тому Україна потребує не лише зброї, а й цивільної підтримки, щоб залишатися сильною", - сказала міністерка.

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Шульце: Німеччина солідарна з Україною

В ході візиту в Україну Шульце зустрілася з віцепрем'єр-міністром України з питань реконструкції Олександром Кубраковим для переговорів про німецько-українське співробітництво щодо відновлення України. В рамках свого візиту вона відвідала один з пунктів незламності в Одесі, місцеву трансформаторну підстанцію та морський порт Чорноморськ.

"Я приїхала сюди з посланням: Німеччина солідарна з вами, тому що наша мета - це також світле європейське майбутнє вільної України", - сказала вона.

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У 2022 році міністерство економічного співробітництва та розвитку ФРН виділило Україні близько 600 мільйонів євро. У 2023 році, окрім анонсованих 52 мільйонів євро, Києву буде надано "подальше суттєве фінансування", повідомляється на сайті відомства.