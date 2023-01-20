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Свенья Шульце в Одесі
Міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце в Одесі (січень 2023 року)Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ЕкономікаНімеччина

Німеччина виділить Україні 52 млн євро на електрику та тепло

Тетяна Кирилюк
36 хв. тому

Міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце відвідала Одесу, де анонсувала виділення Україні додаткової допомоги.

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Міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце (Svenja Schulze) під час візиту до Одеси у п'ятницю, 20 січня, анонсувала виділення Україні додатково 52 мільйонів євро на забезпечення електро- та теплопостачання, повідомляє пресслужба німецького відомства.

Зокрема, кошти будуть спрямовані на обладнання пунктів обігріву, закупівлю генераторів, надання медичних послуг та підтримку роботи місцевих адміністрацій та муніципалітетів, йдеться у повідомленні.

"Постачання електроенергії, тепла і води, особливо зараз, в розпал зими, відіграватиме вирішальну роль у підтримці опору народу України під час цієї війни. Тому Україна потребує не лише зброї, а й цивільної підтримки, щоб залишатися сильною", - сказала міністерка.

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Шульце: Німеччина солідарна з Україною

В ході візиту в Україну Шульце зустрілася з віцепрем'єр-міністром України з питань реконструкції Олександром Кубраковим для переговорів про німецько-українське співробітництво щодо відновлення України. В рамках свого візиту вона відвідала один з пунктів незламності в Одесі, місцеву трансформаторну підстанцію та морський порт Чорноморськ.

"Я приїхала сюди з посланням: Німеччина солідарна з вами, тому що наша мета - це також світле європейське майбутнє вільної України", - сказала вона.

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У 2022 році міністерство економічного співробітництва та розвитку ФРН виділило Україні близько 600 мільйонів євро. У 2023 році, окрім анонсованих 52 мільйонів євро, Києву буде надано "подальше суттєве фінансування", повідомляється на сайті відомства. 

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