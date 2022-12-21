Німці назвали війну в Україні та енергокризу темами року
Олена Перепадя
13 хв. тому
Згідно з соціологічним опитуванням, німці вважають напад Росії на Україну та викликану війною енергетичну кризу головними темами 2022 року.
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Німці вважають розв'язану Росією проти України війну та викликану нею енергетичну кризу найголовнішими темами 2022 року. Про це заявили відповідно 54 та 44 відсотки учасників репрезентативного опитування, проведеного 16 та 19 грудня соціологічною службою Forsa для телеканалів RTL і n-tv.
Згідно з результатами опитування, оприлюдненого 20 грудня, ще для 10 відсотків опитаних найважливішими є проблеми у системі охорони здоров'я та загроза правого екстремізму в країні.
Думки опитаних про ситуацію в Німеччині у цілому та їхнє особисте становище зокрема різко розійшлися. Так, 77 відсотків заявили, що 2022-й був для Німеччини поганим роком. Наступного року, на думку 54 відсотків респондентів, ситуація не зміниться, а 40 відсотків очікують на її поліпшення.
При цьому 61 відсоток опитаних повідомили, що особисто для них рік, що минає, був хорошим, ще 36 відсотків назвали його поганим. Що стосується 2023 року, то 77 відсотків респондентів вважають, що він буде для них скоріше сприятливим, а 18 відсотків - скоріше несприятливим.