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Акція проти війни в Україні перед парламентом ФРН у Берліні (фото з архіву)
Акція проти війни в Україні перед парламентом ФРН у Берліні (фото з архіву) Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance
ПанорамаНімеччина

Німці назвали війну в Україні та енергокризу темами року

Олена Перепадя
13 хв. тому

Згідно з соціологічним опитуванням, німці вважають напад Росії на Україну та викликану війною енергетичну кризу головними темами 2022 року.

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Німці вважають розв'язану Росією проти України війну та викликану нею енергетичну кризу найголовнішими темами 2022 року. Про це заявили відповідно 54 та 44 відсотки учасників репрезентативного опитування, проведеного 16 та 19 грудня соціологічною службою Forsa для телеканалів RTL і n-tv.

Згідно з результатами опитування, оприлюдненого 20 грудня, ще для 10 відсотків опитаних найважливішими є проблеми у системі охорони здоров'я та загроза правого екстремізму в країні.

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Думки опитаних про ситуацію в Німеччині у цілому та їхнє особисте становище зокрема різко розійшлися. Так, 77 відсотків заявили, що 2022-й був для Німеччини поганим роком. Наступного року, на думку 54 відсотків респондентів, ситуація не зміниться, а 40 відсотків очікують на її поліпшення.

При цьому 61 відсоток опитаних повідомили, що особисто для них рік, що минає, був хорошим, ще 36 відсотків назвали його поганим. Що стосується 2023 року, то 77 відсотків респондентів вважають, що він буде для них скоріше сприятливим, а 18 відсотків - скоріше несприятливим.

Як повідомлялось раніше, згідно з аналізом пошукової системи Google, у Німеччині цього року слово "Україна" очолило найважливіші списки "загальних пошукових запитів" і "заголовків". У 2022 році запитання "Чому Росія атакує Україну?" стало найпопулярнішим у Німеччині "чому-питанням".

Між тим, відповідно до даних соціологічних опитувань, у Німеччині зростає кількість прихильників надання Україні сучасних бойових танків. У середині грудня кількість прихильників такого рішення досягла 48 відсотків порівняно з 43 відсотками на початку листопада. Проти виступили 41 відсоток респондентів, тоді як у листопаді їх було 47 відсотків.

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