Рамштайн: Німеччина передасть Україні ще ракет до IRIS-T

Україна отримає від Німеччини додаткові ракети для систем протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T "у найкоротші терміни", заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) у четвер, 9 січня, на засіданні контактної групи з питань оборони України на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

За його словами, ракети до IRIS-T були замовлені для німецьких військових, але замість цього будуть відправлені Збройним силам України (ЗСУ), щоб допомогти відбити безперервні російські повітряні атаки. "Ми спочатку постачаємо ракети Україні, а потім поповнюємо наші запаси", - цитує Пісторіуса німецька інформаційна агенція dpa. Кількість ракет, які будуть поставлені, міністр не назвав.

Крім того, Німеччина відправить ще 200 солдатів і дві батареї ППО Patriot до Польщі протягом найближчих тижнів для захисту логістичного центру НАТО, який використовується для переміщення військової допомоги Україні.

Пісторіус про формат "Рамштайн" за президентства Трампа

Під час зустрічі Пісторіус також висловився за збереження керівництва США над форматом "Рамштайн" за президентства Дональда Трампа.

"Якщо зараз у США вирішать більше не підтримувати цей формат, тоді нам доведеться приймати власні рішення", - цитує його міжнародне агентство Reuters.