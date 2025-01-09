Чим допоміг "Рамтайшн" Україні і що буде з приходом Трампа?

Прихильники України зібралися на ювілейну 25-ту і, вочевидь, останню зустріч у форматі "Рамштайн", де оголосили про виділення "значного" пакету допомоги Києву. Майбутнє самого формату поки туманне.

На засіданні контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн" у четвер, 9 січня, США оголосили про виділення Україні військової допомоги на ще 500 мільйонів доларів. Цей пакет посадовці у Вашингтоні раніше називали "значним". До нього увійшли додаткові ракети для систем ППО, ракети для винищувачів, обладнання для підтримки літаків F-16, броньовані мостові системи, а також стрілецька зброя та боєприпаси.

На зустріч до Німеччини прибули президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Рустем Умєров. "Ключове для України - продовжити посилювати нашу протиповітряну оборону, дати Україні змогу щонайменше відігнати від наших міст, від наших кордонів російську військову авіацію", - сказав Зеленський у зверненні напередодні. Під час виступу на засіданні він додав, що Україна бажала б отримати ліцензування на виробництво американських систем протиповітряної оборони в Україні.

Засідання контактної групи проходить на тлі останнього російського удару по Запоріжжю, який забрав життя 13 осіб та залишив понад сто поранених. "Україна важлива для всіх нас. Ми не повинні відступати. Якщо (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін проковтне Україну, його апетити тільки зростуть", - попередив міністр оборони США Ллойд Остін, який очолює останню зустріч у цьому форматі перед інавгурацією президента Дональда Трампа 20 січня. Чи прийде щось на заміну Контактній групі?

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Формат "Рамштайн" об'єднав 50 країн довкола підтримки України

Через два місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 міністр оборони США Ллойд Остін вперше запросив своїх колег із країн-союзників до Рамштайну - головної повітряної бази США в Європі. Це стало початком заснування Контактної групи щодо України, головна мета якої - оперативна координація військової допомоги Києву. "Ми хочемо, щоб Росія була ослаблена настільки, щоб вона не змогла зробити те, що вона зробила під час вторгнення в Україну", - оголосив Остін у Києві 25 квітня 2022 року напередодні першої зустрічі у форматі.

Нині, через майже три роки опісля, Остін переконаний, що ця стратегія "допомогла Україні вижити, захистити свою суверенну територію", тоді як російські "втрати 700 тисяч військових вбитими і пораненими - неможливо було б уявити три роки тому", - підсумував він в інтерв'ю Bloomberg 8 січня.

Міністр оборони США Ллойд Остін під час 25-ї зустрічі у форматі "Рамштайн", 9 січня 2025 Фото: Heiko Becker/REUTERS

Від 2022 року засідання групи стали також майданчиком анонсування поставок нових видів зброї. Вже на першій зустрічі у квітні 2022 року тодішня федеральна міністерка оборони Крістін Ламбрехт (Christine Lambrecht) заприсяглася надати Києву важкі озброєння, а її наступник Борис Пісторіус (Boris Pistorius) прибув на Рамштайн лише через день після вступу на посаду в січні 2023 року. Завдяки затвердженим у Рамштайні пакетам допомоги Україна отримала мільйони боєприпасів, сучасні винищувачі, системи протиповітряної оборони, системи протидії БПЛА, танки та інше обладнання.

Американські посадовці напередодні 25-го засідання "Рамштайну" відзвітували, що за час існування формату, який об'єднав майже 50 держав-союзниць, не менше як 126 мільярдів доларів було виділено Україні на зброю, навчання персоналу та обладнання. З них США надали близько 66 мільярдів доларів - трохи більше половини. Внесок ФРН, за даними міністерства оборони, став другим за обсягом - близько 28 мільярдів євро.

Вся ця спільна підтримка, як зазначила у середу заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, допомогла Україні вистояти. "Гадаю, цілком ясно, що Контактна група - це більше, ніж просто загальне розуміння, це - спільна задача", - підсумувала вона.

Рамштайн - головна повітряна база США у Європі Фото: Oliver Dietze/dpa/picture alliance

Штефан Майстер (Stefan Meister) з Німецької ради з міжнародних відносин (DGAP) у розмові з інформагентством AFP назвав групу Рамштайн "дуже центральною" для підтримки України за ті майже три роки, що триває повномасштабна війна РФ. Завдяки гнучкості цього формату, каже Майстер, були ухвалені "вкрай практичні для України рішення", а ще Рамштайн полегшив координацію між НАТО, ЄС та країнами-членами, і попри очевидну провідну роль США європейські країни також сповна використовували свій вплив, додає берлінський експерт.

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Що буде з Рамштайном після приходу Трампа в Білий дім?

Незважаючи на заяви політиків про те, що Європа має робити більше для власної безпеки і допомоги Україні, цифри надалі свідчать про сильну залежність західної "оборонки" від США. Тож, як зазначила у розмові з DW старша наукова співробітниця Атлантичної ради (Atlantic Council) Рейчел Ріццо, зустріч у четвер, ймовірно, зосередиться на тому, як Заходу підготуватися до президентства Трампа. "Як і в минулому, розглядатимуться негайні потреби України на полі бою, а також і довгострокові потреби в обороні аж до 2027 року, як йдеться у звітах Пентагону, - каже Ріццо. - Подивимося, що з цього вийде. Поставок небагато, але є надія, що адміністрація Байдена хоче піти "на сильній ноті" й залишити Україну в найсильнішій позиції до того, як Трамп за лічені дні вступить на посаду".

За наявними даними, для України у США невикористаними залишаються ще 3,8 мільярда доларів в межах вже затверджених Конгресом торік у квітні коштів для України. Але Пентагон каже, що не зможе надіслати цю допомогу в повному обсязі, оскільки сам потребує додаткових коштів від Конгресу на поповнення власних запасів. Кошти, що залишаться, - а це, за оцінками неназваних посадовців, яких цитує агентство AP, "більше пари мільярдів доларів", - адміністрація Трампа зможе ще використати для допомоги Україні. Може, але не зобов'язана.

Обраний президент США Дональд Трамп раніше неодноразово критикував американську допомогу Києву і заявляв, що збирається завершити війну в Україні за короткий час. Багато хто в Києві та серед союзників побоюється, що підтримку України з боку Вашингтона буде суттєво скорочено після приходу Трампа в Білий дім.

"Рамштайн" у майбутньому - малоймовірний

Попри цю риторику майбутнього президента експерт з питань безпеки Майстер вважає, що США "в тій чи іншій формі" продовжать відігравати важливу роль в обороні України, бо Трамп, на його думку, не є ізоляціоністом, але хоче, щоб йому платили за оборону, яку забезпечують США. Та чи відбуватимуться надалі зустрічі Контактної групи з України в Рамштайні - наразі більш ніж сумнівно. "Можна сперечатися, чи був підхід Байдена і його поставки Україні ефективними, але він, безперечно, був рішучим прихильником боротьби України, - коментує Рейчель Ріццо. - Трамп не поспішає з вибором".

Росія на початку січня заявила, що повністю захопила Курахово в Донецькій області (на фото) Фото: Anton Shtuka/AP/dpa/picture alliance

Водночас експерт з питань безпеки з вашингтонського Інституту Катона (Cato Institute) Джошуа Шифрінсон у розмові з DW припустив, що після 20 січня нова американська адміністрація зосередиться передусім на спробах дипломатичного врегулювання, але зі скромнішою, ніж досягнення повноцінної мирної угоди, кінцевою метою. "Гадаю, що ймовірнішим є те, що ми побачимо щось на кшталт (домовленостей - Ред.) про припинення вогню, що поступово зменшить бойові дії та їхню інтенсивність, подібно до того, що ми бачили в Кореї в 1953 році, або різноманітних арабо-ізраїльських перемир'їв, які трималися протягом певного періоду часу, принаймні в 1950-х і 1960-х роках, перш ніж мир було офіційно оформлено десятиліттями пізніше", - припускає Шифрінсон.

Спецпосланець Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв'ю телеканалу Fox News напередодні сказав, що розраховує на те, що війні в Україні можна буде покласти край протягом перших 100 днів з часу інавгурації Трампа.

В адміністрації Байдена сподіваються, що останній пакет допомоги Контактної групи у форматі "Рамштайн" посилить Київ на можливих прийдешніх переговорах. За словами офіційних осіб, приблизно 80-90 відсотків з вже обіцяного США обладнання буде вчасно надано Україні до кінця завершення повноважень адміністрації Джо Байдена, за винятком групи військових машин, які надалі перебувають на ремонті.