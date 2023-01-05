Німці виступають за повну заборону петард - опитування

У Німеччині більшість громадян виступає за повну заборону використання феєрверків та петард. Опитування було проведено через кілька днів після зіткнень поліції з хуліганами напередодні Нового року.

Більшість німців - приблизно 61 відсоток - виступають за повну заборону приватних феєрверків та петард. Відповідні результати опитування зафіксувала міжнародна компанія з дослідження ринку та громадської думки YouGov. Вони були оприлюднені в четвер, 5 січня, повідомляє dpa.

Ще 41 відсоток опитаних німців "цілком" підтримують заборону, а 20 відсотків - "радше" підтримують. Водночас 33 відсотки виступають проти заборони, а шість відсотків не змогли дати відповідь на запитання.

Під час опитування прямо не згадувалися новорічні заворушення у ФРН, під час яких поліцейські та пожежники були атаковані ракетами та феєрверками.

Новорічні заворушення у ФРН

На новорічну ніч у багатьох мегаполісах Німеччини було неспокійно. Лише у Берліні пожежні команди відрапортували про 38 випадків насильства в новорічну ніч, у тому числі 14 випадків, коли пожежні машини потрапили в "засідку" - в їхній бік стріляли петардами та кидали ящики з пивом.

Також в столиці ФРН внаслідок нападів постраждав 41 поліцейський, пише dpa. Правоохоронцям довелося рознімати учасників бійок, розшукувати хуліганів, що кидали петарди в бік перехожих, адмінбудівель та представників органів влади, фіксувати напади на автомобілі екстрених служб та навіть забезпечувати охорону пожежникам, які займалися гасінням вогню.

Нині відкрито 355 проваджень за фактами порушення громадського порядку, нападу та опору правоохоронцям і рятувальникам. Загалом поліція у Берліні затримала 145 осіб, які згодом були звільнені.

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В уряді не готові на тотальну заборону феєрверків

Аби не допустити повторення подібних ситуацій, поліцейські профспілки закликали ввести тотальну заборону на продаж петард і феєрверків. Втім, в уряді Німеччини відкинули цю вимогу. Федеральна міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) дала зрозуміти, що не підтримує заклики до посилення законодавства у цій царині. За її словами, нинішні норми кримінального права й так уже є досить суворими. Починаючи від 2017 року, німецьке законодавство передбачає до п'яти років позбавлення волі за напади на рятувальні служби та правоохоронців. Тепер ці кримінально-правові норми необхідно послідовно застосовувати щодо тих, хто чинить бешкет і розбій, вважає Фезер.

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