Опитування: німці не вірять у Китай як посередника в Україні

Лише третина опитаних німців вважає можливою участь КНР у мирному врегулюванні війни РФ проти України. Китай висунув план врегулювання в Україні, який передбачає припинення вогню та переговори.

Переважна більшість німців не вірить у те, що Китай може сприяти припиненню війни Росії проти України як посередник. Дві третини респондентів (66 відсотків) негативно ставляться до Китаю як до посередника у мирному процесі і лише близько третини (31 відсоток) - позитивно, випливає з оприлюднених у вівторок, 25 квітня, результатів опитування, проведеного соціологічним інститутом Forsa.

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Захід не підтримує мирний план Китаю

Китай у лютому представив план політичного врегулювання в Україні, що складається із 12 пунктів. Серед іншого він передбачає встановлення режиму припинення вогню та поновлення переговорів. Захід критично ставиться до цього документа, оскільки в ньому не проглядається ініціатива щодо врегулювання конфлікту.

Західні країни не влаштовує те, що у плані Китаю не засуджується російське воєнне вторгнення в Україну, а критика, що міститься в документі, на адресу західних країн швидше відображає позицію Росії. Пекін також продовжує надавати підтримку президенту РФ Володимиру Путіну.

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Опитування Forsa не виявило майже жодних відмінностей у думках у західній та східній частинах Німеччини. Водночас з результатів опитування випливає, що особливо багато прихильників посередницької ролі Китаю в Україні серед електорату правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (49 відсотків). Серед прихильників консервативних християнських партій ХДС та ХСС переважає негативне ставлення до ролі Китаю (72 відсотки).

Серед електорату Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) скептично ставляться до посередництва КНР 70 відсотків респондентів, серед прихильників Зелених - 68 відсотків, а серед симпатиків вільних демократів - 62 відсотки опитаних.