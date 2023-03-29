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Сі Цзіньпін під час візиту в Москву 20 березня 2023 року
Сі Цзіньпін під час візиту в Москву 20 березня 2023 рокуФото: Anatoliy Zhdanov via REUTERS
КонфліктиУкраїна

Зеленський хоче бачити лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Україні

Дар'я Нинько
45 хв. тому

Український президент Володимир Зеленський востаннє спілкувався з лідером КНР Сі Цзіньпіном ще до повномасштабного вторгнення РФ і зараз хоче поговорити з ним.

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Президент України Володимир Зеленський запрошує лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну.

"Ми готові бачити його тут. Я хочу поговорити з ним. Я спілкувався з ним до повномасштабної війни. Але за весь цей рік, більше року, не спілкувався", - сказав він в інтерв'ю Associated Press, оприлюдненому в середу, 29 березня.

Водночас речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, відповідаючи на запитання, чи прийме Сі запрошення Зеленського, сказала, що не має жодної інформації. Вона додала, що Пекін підтримує "комунікацію з усіма зацікавленими сторонами, включаючи Україну".

Своєю чергою речник Кремля Дмитро Пєсков сказав журналістам, що російська влада "високо цінує збалансовану позицію Китаю та не має права давати жодних порад" щодо зустрічей.

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Зеленський не отримував пропозиції переговорів з Сі

Минулого тижня Сі приїздив до Москви, де назвав позицію Китаю щодо війни Росії проти України "неупередженою". Очікувалося, що після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним Сі проведе телефонну розмову з Зеленським. Утім, досі цього не сталося.

Більше того, Зеленський повідомив, що не отримував пропозиції про переговори з лідером Китаю. "Я не отримував пропозиції від Китаю про посередництво (у переговорах для завершення війни. - Ред.) та пропозиції зустрітися. Я також дипломатичними каналами дав прямий сигнал, що хочу поговорити", - сказав він в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun 25 березня.

Зеленський також розповів, що звернувся до Пекіна з проханням про співпрацю за мирним планом із 10 пунктів, запропонованим українською стороною, та щодо проведення зустрічі на вищому рівні. Водночас він висловив скептицизм щодо "мирних пропозицій" Китаюз 12 пунктів.

Свій "мирний план" Пекін висунув минулого місяця. У тексті жодного разу не згадується слово "війна", натомість Китай закликає зняти санкції з РФ. Крім того, у тексті документа не зачіпаються питання незгоди України з окупацією її територій Росією та не піддаються критиці жодні дії РФ. Пекін лише зазначає, що "суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн слід ефективно захищати".

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