Нічний удар військ РФ: Україну атакували 46 дронів

РФ вночі запустила по Україні 46 дронів, 21 з яких знищили сили протиповітряної оборони України. Влучання зафіксували по цивільних об'єктах у Харкові.

У ніч на неділю, 31 грудня, війська РФ атакували територію України ударними дронами типу Shahed з трьох напрямків - мису Чауда в окупованому Росією Криму, району російського Приморсько-Ахтарська та з Курської області РФ. Загалом у повітряному просторі України було зафіксовано 49 безпілотників, сили протиповітряної оборони знищили 21 з них, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"У різних регіонах України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони, винищувальною авіацією та зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил знищено 21 "шахед" ворога", - йдеться у повідомленні командування у Telegram.

Більшість ударних дронів війська РФ спрямували по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі, повідомили у Повітряних силах.

Дрони поцілили в житлові будинки в Харкові

Внаслідок дронової атаки у Харкові були зафіксовані влучання у кілька житлових будинків у середмісті, повідомив мер міста Ігор Терехов. Пошкоджень зазнали зазнали цивільні будівлі - кафе, житлові будинки та офіси, написав він у Telegram.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України уточнили, що війська РФ завдали чотирьох ударів безпілотниками по центральній частині міста, зайнялося чотири пожежі загальною площею близько 1000 квадратних метрів. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Окрім того, війська РФ завдали по Харкову удару ще і шістьма зенітними керованими ракетами С-300, додали у Повітряних силах. За даними МВС України, внаслідок удару постраждали 22 людини. Пошкоджень зазнали 12 багатоквартирних будинків, 13 приватних будинків, лікарні, будівля готелю, дитячий садок, торговельні приміщення, газопровід та автомобілі, повідомили у МВС.

На Київщині на одному з об’єктів критичної інфраструктури внаслідок падіння уламків дронів виникла пожежа на відкритій території, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко. За його словами, її оперативно ліквідували. За оперативними даними, влучань в обʼєкти житлової інфраструктури не було. Жертв та постраждалих також немає, повідомив він.