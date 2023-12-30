У центрі Харкова РФ поцілила у готель: є руйнування
У Харкові унаслідок атаки є влучання у житловий будинок та інші цивільні об'єкти, повідомив увечері 30 грудня у Telegram мер міста Ігор Терехов. "Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури", - написав він. За його даними, щонайменше 16 осіб постраждали.
За інформацією соцмереж та ЗМІ, під удар потрапив зокрема готель Kharkiv Palace у центрі міста, у якому зупиняються іноземні журналісти.
Цю інформацію згодом підтвердили у обласній прокуратурі. За даним правоохоронців, здійснено ракетний обстріл з Бєлгородської області ракетами С-300. "Він був частково зруйнований", - керівник прокуратури Олександр Фільчаков розповів у відеозверненні. Унаслідок іншого удару по житловому будинку постраждала дитина та іноземний журналіст.
За даними Харківської обласної військової адміністрації, росіяни нанесли у суботу понад шість ударів. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Восьмеро осіб шпиталізували.
"Окупанти вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинків, магазинів та інших громадських місць, транспорту. Виключно цивільна інфраструктура", - розповів голова ОДА Олег Синєгубов.
Ракетний удар по Одесі
Цього ж вечора сили РФ випустили авіаційну керовану ракету Х-59, яка влучила по території одного з підприємств Одеси, повідомили Сили оборони Півдня України. Люди не постраждали.
Місцева влада Одеси також повідомила, що у суботу у лікарні помер 77-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення внаслідок вчорашнього влучання ракети по триповерховому будинку у середмісті Одеси.
29 грудня Харків і Одеса, як і низка інших великих міст України, потрапили під удари РФ. У Харкові загинуло троє чоловіків. У Одесі п'ятеро загиблих, згідно з оновленими даними.