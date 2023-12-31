Уночі війська РФ вдарили по Харкову дронами, є влучання

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, пошкоджень під час атаки дронами зазнали кафе, житлові будинки, офіси у середмісті. Попередньо, жертв і постраждалих немає.

Російські війська в ніч на неділю, 31 грудня, атакували Харків ударними дронами, повідомив мер міста Ігор Терехов. Були зафіксовані влучання у кілька житлових будинків у середмісті. "Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Харків пошкоджень зазнали будівлі у центрі міста. Це не військові об'єкти, а кафе, житлові будинки та офіси", - написав він у Telegram.

Як уточнюють у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, війська РФ завдали чотирьох ударів безпілотниками по центральній частині міста, зайнялося чотири пожежі загальною площею близько 1000 квадратних метрів.

"На місцях влучань працювали підрозділи ДСНС, - йдеться у дописі служби у Telegram. - За попередніми даними, жертв та постраждалих немає".

Удар РФ по Kharkiv Palace

Перед дроновою атакою війська РФ вдарили по середмістю Харкова ракетами, поціливши, зокрема, у житловий будинок та готель Kharkiv Palace. Як повідомляє зранку 31 грудня міністерство внутрішніх справ України, попередньо війська РФ ввечері 30 грудня завдали по місту щонайменше шести ракетних ударів із зенітно-ракетних комплексів С-300. За даними, які наводять правоохоронці, внаслідок удару постраждали 22 людини. Перед цим в обласній прокуратурі Харківщині повідомляли про 26 постраждалих внаслідок удару по середмістю.

Внаслідок цієї атаки пошкоджень зазнали 12 багатоквартирних будинків, 13 приватних будинків, лікарні, будівля готелю, дитячий садок, торговельні приміщення, газопровід та автомобілі, повідомили у МВС.

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