Нічний удар РФ по Харківщині: ППО збила 11 з 20 дронів

Уночі війська РФ атакували по Харківщину ударними дронами. 11 з них змогли збити сили ППО, однак чотири дрони влучили по житловому району Харкова. Четверо людей загинули.

Російські війська в ніч проти четверга, 4 квітня, атакували Харківщину 20 ударними дронами типу Shahed-131/136, запущеними з Курської області. Як повідомляється у Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України, мобільним вогневим групам Сил оборони вдалося знищити 11 безпілотників.

Водночас у Новобаварському районі Харкова були зафіксовані чотири влучання в цивільні об'єкти, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Пошкоджень зазнали житлові будинки, магазини, торгівельні павільйони, аптеки, автомобілі, медична установу. Один з безпілотників поцілив безпосередньо у 14-поверхівку, пошкодивши з восьмого по 12 поверх будівлі. Загинула 68-річна жінка.

Під час ліквідації наслідків удару по іншому житловому будинку у місті війська РФ здійснили повторний удар - загинули троє рятувальників, ще один працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та один поліцейський зазнали поранень. У той час, коли рятувальники зазнали повторного удару безпілотниками, тривала операція з порятунку життя 67-річного чоловіка, якого завалило плитами перекриття на третьому поверсі, повідомили у ДСНС.

"До цієї операції були залучені близько 10 надзвичайників. Вони за допомогою ручного гідравлічного інструмента та домкратів деблокували людину і передали медикам. Чоловік отримав незначні ушкодження", - йдеться у повідомленні служби у Telegram.

Загалом внаслідок атак РФ по Харкову цієї ночі поранень зазнали щонайменше 12 людей, зокрема рятувальник, поліцейський, медикиня та дев'ятеро цивільних. За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, поранений рятувальник перебуває у важкому стані.

Також війська РФ поцілили дронами в обʼєкти енергетичної інфраструктури у Харківській області, зазначають у прокуратурі. Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 КК України).

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