Нічна атака РФ: у Тернополі масштабна пожежа

У Тернополі горить промисловий об'єкт, що зайнявся внаслідок удару РФ вночі 20 серпня. Ракетного удару зазнали й об'єкти енергетики на Сумщині.

У Тернопільській області внаслідок атаки російських дронів уночі спалахнула масштабна пожежа, повідомила військова адміністрація у вівторок, 20 серпня. "На місці пожежі працюють співробітники служби ДСНС і поліції", - йдеться в повідомленні в Telegram. Адміністрація рекомендує закрити вікна і скоротити перебування на вулиці.

"Під час планування дня без потреби не виходьте з дому, максимально обмежте перебування дітей на вулиці, зачиніть вікна в приміщеннях, ретельно мийте продукти, принесені з двору", - застерегли в ОВА. У Тернопільському районі проводять заміри якості повітря.

Мер Тернополя Сергій Надал уточнив, що РФ завдала удару по промисловому об'єкту в обласному центрі. До гасіння пожежі залучили понад 90 рятувальників та понад 20 одиниць техніки.

"Ніхто з людей не постраждав. Станом на зараз перевищення шкідливих речовин у повітрі та воді не виявлено, - повідомив він. - Прошу тернополян обмежити перебування надворі, за можливості закрити вікна у приміщеннях, доки триває гасіння пожежі".

Удар по енергетичних об'єктах на Сумщині

Про атаку також прозвітували у Сумській ОВА - уночі ракетного удару зазнали об'єкти енергетики Глухівської громади.

"Унаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилися 72 населених пункти, понад 18,5 тисяч абонентів", - зазначено в повідомленні ОВА. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

У Київській області внаслідок обстрілу Росії влучанб в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено, постраждалих немає, повідомив вранці 20 серпня керівник Київської ОВА Руслан Кравченко. Утім, внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджені чотири приватні будинки і господарські будівлі в одному з населених пунктів області.

Цієї ночі та зранку росіяни також намагалися атакувати Київ, усі дрони та ракети збили біля столиці.

Загалом вночі над Україною збили три ракети та 25 дронів у дев'яти областях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.