Негода в Україні: кількість загиблих зросла до 12

Жертвами негоди в Україні стали вже 12 людей. За даними МВС, знеструмленими лишається 521 населений пункт. Водночас в "Укренерго" фіксують стрімке збільшення споживання електроенергії.

Внаслідок негоди в Україні загинули вже 12 людей. Ще 23 людей постраждали, серед них - двоє дітей, повідомив у середу, 29 листопада, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Наразі на території держави ускладнених погодних умов немає. Залишаються знеструмленими 521 населений пункт у 11 областях", - написав він у Telegram.

Водночас в "Укренерго" уточнили, що станом на ранок без світла перебували 368 населених пунктів у дев'яти областях. Найскладніша ситуація з електрикою спостерігається в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Миколаївській областях.

"Ремонтні бригади "Укренерго" разом з обленерго продовжують відновлювати енергоживлення споживачів в південному регіоні. Хід робіт ускладнюють важкі погодні умови: снігові замети, ожеледиця. Знову посилився вітер, подекуди йде сильний дощ", - розповіли в енергокомпанії.

Ще 444 населені пункти залишаються без світла через бойові дії та з інших причин, додали у компанії.

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В Україні стрімко зросло споживання електрики

Окрім того, в "Укренерго" фіксують стрімке зростання рівня споживання електрики, яке, за прогнозами компанії, буде триматися на максимумі протягом дня. Причинами зростання в "Укренерго" назвали погіршення погодних умов, зменшення виробництва "зеленої" генерації, до якого призводить похмура погода, та відновлення споживання в регіонах, постраждалих через негоду.

"Нагадуємо, що одночасне заживлення великої кількості споживачів - це складний технічний процес, який може спричинити перевантаження електромереж й призвести до додаткових технічних пошкоджень. Споживайте електрику ощадливо", - закликали в компанії.

Водночас в "Укренерго" додали, що наразі електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів, тож ліміти споживання не запроваджувались. Однак якщо максимум споживання буде триматися протягом дня, в енергосистемі можливий дефіцит, попередили у компанії.

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