Негода: На Миколаївщині досі заблокований рух двома трасами

Від початку негоди в Україні рятувальники ДСНС відбуксирували майже1900 транспортних засобів та надали допомогу понад чотирьом тисячам людей.

Внаслідок негоди, яка останніми днями вирує в Україні, станом на ранок середи, 29 листопада, знеструмленими лишаються 368 населених пунктів в дев'ятьох областях. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Від початку доби рятувальники ДСНС вже 13 разів буксирували транспорт на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Чернігівщині та Житомирщині. Загалом від початку негоди 26 листопада, рятувальники відбуксирували 1867 транспортних засобів, прибрали 178 дерев та надали допомогу понад чотирьом тисяч людей, з яких 226 дітей, повідомили у ДСНС.

Попри те, що негода досі триває, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, повідомили в "Укравтодорі". Втім, на Миколаївщині досі заборонений рух для всіх категорій транспорту на автодорогах Т-15-06 "Миколаїв - Доманівка - Берізки" та Т-15-10 "Арбузинка - Нова Одеса".

Роботи з очищення ділянок автодоріг М-16 у Одеській області, М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 у Миколаївській області та М-13 у Кіровоградській області тривають цілодобово, додали в ДСНС.

У Києві розчищають дороги і тротуари

У Київській міській державній адміністрації 29 листопада закликали водіїв бути обачними на дорогах у Києві у зв'язку з ожеледицею, а також надавати перевагу в русі техніці дорожньої служби.тНаразі, за твердженням КМДА, дороги й тротуари столиці обробляють протиожеледними засобами та розчищають 293 одиниці спецтехніки "Київавтодору".

"У місцях, де техніка не має змоги проїхати, задіяно 487 працівників у складі 61 бригади із ручного прибирання", - повідомляється в Telegram-каналі КМДА.

За прогнозом синоптиків, у Києві 29 листопада очікується мокрий сніг і дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Пориви вітру можуть сягати 15-20 м/с.

Нагадаємо, 28 листопада повідомлялося, що через негоду в Україні загинули 10 людей, п'ятеро з них в Одеській області, двоє - на Миколаївщині, також є загиблі на Харківщині та у Києві.

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