 НАТО збільшить число своїх військових в Іраку з 500 до 4 тисяч | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2021

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Новини

НАТО збільшить число своїх військових в Іраку з 500 до 4 тисяч

Північноатлантичний альянс значно розширить навчальну місію в Іраку. Рішення щодо військових НАТО в Афганістані поки не ухвалено.

Навчання іракських сил безпеки за підтримки НАТО (архівне фото)

Навчання іракських сил безпеки за підтримки НАТО (архівне фото)

Північноатлантичний альянс вирішив розширити свою навчальну місію в Іраку з нинішніх 500 до 4000 військових. Відповідний план затвердили у четвер, 18 лютого, міністри оборони 30-ти країн-союзників. Це була їхня перша зустріч після того, як президентом США став Джо Байден. Солдати НАТО в Іраку, як і раніше, не братимуть участь у бойових діях, а займатимуться виключно тренуванням іракських військових.

Метою місії є недопущення відновлення позицій терористичним угрупованням "Ісламська держава". "Запобігання краще, ніж втручання. Навчальні заходи тепер охоплюватимуть більше іракських сил безпеки та райони за межами Багдада", - наголосив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, цитує інформагенція AFP. Збільшення чисельності військових Альянсу відбуватиметься поступово і за погодженням з урядом Іраку. Солдати НАТО навчають сили безпеки в Іраку з 2017 року. З 500-та військових через пандемію коронавірусної хвороби в країні зараз перебувають лише 300.

Рішення щодо місії в Афганістані відклали

Рішення щодо місії НАТО в Афганістані поки не ухвалено. Колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв у контесті угоди з радикальним рухом "Талібан", що усі іноземні військові будуть виведені з цієї країни до 30 квітня. Утім, адміністрація Джо Байдена вирішила проаналізувати угоду та оцінити її виконання талібами.

Єнс Столтенберг наголосив, що радикальний рух "Талібан" ще не виконав усі умови для виведення з країни військових НАТО. Генсекретар Альянсу знову закликав радикальний рух зменшити насильство в країні та розірвати зв'язки з терористичними угрупованнями, а також домовитися про мирне врегулювання з урядом у Кабулі.

Очікується, що остаточне рішення щодо місії в Афганістані може бути ухвалене на засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО 23-24 березня. Військові НАТО у складі 9600 солдатів перебувають в цій країні з місією "Рішуча підтримка" з 2014 року.

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Таке рішення ухвалили в Брюсселі на екстреному засіданні представники 29 держав-членів Північноатлантичного альянсу.

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