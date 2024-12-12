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КонфліктиУкраїна

НАТО: Число жертв війни в Україні досягло мільйона

Валерій Сааков
12 грудня 2024 р.

Щотижня загальна кількість убитих і поранених в обох сторін перевищує 10 тисяч, заявив генсек Альянсу Марк Рютте.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте Фото: Yves Herman/REUTERS

У Північноатлантичному альянсі (НАТО) вважають, що з початку повномасштабної війни Росії проти України загальне число загиблих і поранених перевищило один мільйон людей. Такі дані озвучив у четвер, 12 грудня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час промови в одному з аналітичних центрів у Брюсселі.

"Щотижня в Україні з усіх боків гинуть або дістають поранення понад 10 000 осіб", - цитує Рютте інформаційна агенція dpa. "Щодня ця війна спричиняє дедалі більше руйнувань і смертей", - додав генсек Альянсу. 

Днями новообраний президент США Дональд Трамп написав у соціальних мережах, що з початку повномасштабної війни РФ проти України втрати російської сторони становлять 600 тисяч убитих і поранених, а української - близько 400 тисяч. 

Утім, згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що з українського боку загинули 43 тисячі військовослужбовців, а ще 370 тисяч отримали поранення, причому половина з поранених повернулася на військову службу. 

Рютте: НАТО має перейти до "мислення воєнного часу"

Рютте заявив, що з огляду на посилення агресії з боку Росії та нові загрози з боку Китаю НАТО мусить перейти до "мислення воєнного часу". На тлі цього він закликав Альянс до "турбоприскорення": істотного збільшення оборонних видатків і пришвидшення та збільшення обсягів військового виробництва. 

Щоб унаочнити всю нагальність потреби, генсек констатував, що нині російська економіка перейшла на "військові рейки", вказавши, що 2025 року загальні оборонні витрати РФ становитимуть 7-8 відсотків від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, а це - найвищий рівень з часів "холодної війни".

Він застеріг, що члени Альянсу досі витрачають на оборону менше, ніж за часів "холодної війни", хоч загрози, з якими тепер стикається НАТО, "такі ж значні, якщо не більші". 

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