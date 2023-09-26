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Народжуваність в Україні може стати найнижчою у світі - WSJ

Анастасія Шепелева
26 вересня 2023 р.

Через війну РФ та відтік жінок за кордон в Україні спостерігається значний спад кількості новонароджених дітей. За найгіршим сценарієм, населення держави може скоротитися до 30 мільйонів протягом 20 років, пише WSJ.

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Ніжки новонародженої дитини
Народжуваність в Україні стрімко падаєФото: Andrew Matthews/dpa/picture alliance

За прогнозами українських демографів, народжуваність в Україні може впасти до найнижчого у світі рівня, що прискорить скорочення населення. Про це у понеділок, 25 вересня, повідомило видання The Wall Street Journal (WSJ).

Журналісти звертають увагу на те, що за перше півріччя 2023 року в Україні зафіксували на 28 відсотків менше пологів, ніж за аналогічний період до війни. Це найстрімкіше падіння з часів здобуття Україною незалежності у 1991 році, зауважує WSJ.

Тенденція до зниження народжуваності в Україні спостерігається саме відтоді, а після анексії Росією Криму та початку війни на Донбасі демографи зафіксували спад на 12 відсотків.

Народжуваність удвічі нижча за необхідний мінімум

Таким чином ще до початку повномасштабної війни Росії рівень народжуваності в Україні був найнижчим у Європі. Після 24 лютого 2022 року цей коефіцієнт, за даними експертів, впав приблизно до 1,2. Це удвічі менше за мінімальний показник у 2,1 дитини на жінку, необхідний для підтримки чисельності населення, зауважує WSJ.

У зв'язку з цим, а також значним відтоком жіночого населення за кордон через бойові дії, є ризик того, що кількість новонароджених дітей в Україні може стати найнижчою у світі, прогнозують українські демографи. Подальший розвиток подій залежить від перебігу та тривалості війни, а також поведінки населення, пише видання.

Населення України може скоротитися до 30 мільйонів

Якщо після закінчення бойових дій та поновлення дозволу на виїзд за кордон чоловіки вирішать виїхати до своїх жінок у інші країни, населення України може скоротитися до 30 мільйонів протягом наступних двох десятиліть із приблизно 43 мільйонів напередодні війни, припускає демограф Інституту демографічних досліджень імені Птухи Олександр Гладун.

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