Депутат ВРУ: 150 тис. ВПО повернулися на окуповані території

Тільки до окупованого Маріуполя повернулися до 70 тисяч внутрішньо переміщених осіб, що "є жахливою цифрою", заявив народний депутат України Максим Ткаченко. Згодом він спростував свої статистику.

ДОДАНО: 25 листопада депутат Максим Ткаченко простував свої дані про кількість ВПО, які повернулися на окуповані території, назвавши оголошені цифри "необґрунтованим та емоційним припущенням".

В Україні близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО) повернулися на окуповані Росією території, зокрема, до 70 тисяч - у тимчасово окупований Маріуполь.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу", опублікованому у неділю, 24 листопада, повідомив Максим Ткаченко - народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

"Вже близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території", - зазначив Ткаченко, який очолює підкомітет з питань тимчасово окупованих територій.

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Ткаченко поінформував, що, за наявними даними, 200 тисяч маріупольців залишили своє місто, тікаючи від війни, яку розв'язала проти України Росія. "Водночас кожен третій з них повернувся додому, в Маріуполь, в окупацію, - наголосив народний депутат. - За підрахунками, це приблизно 67-70 тисяч осіб. На мою думку, це жахливі цифри".

Причини повернення

За його словами, ВПО ухвалюють рішення щодо повернення на тимчасово окуповані території, адже не отримали належної підтримки та допомоги від держави, інтегруватись у нові громади.

Окрім цього, можна говорити про певну дискримінацію переселенців на ринку праці, додав нардеп. Як приклад він навів заробітну плату, яка часто не перевищує 8-12 тисяч грн, тоді як вартість оренди житла в умовно безпечних регіонах стартує від 10 тисяч.

"Коли переселенці починають працювати, вони втрачають право на виплати від держави для компенсації витрат на оренду житла, які становлять близько 2000 грн в місяць на особу та 3000 грн на дітей та осіб з інвалідністю. Водночас на безоплатній основі дуже мало місць з людськими умовами проживання", - зазначив він.

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Допомога від держави постійно зменшується

Ткаченко зазначив, що вимушеними переселенцями в Україні є приблизно 5 мільйонів осіб, і щороку видатки з держбюджету на допомогу ВПО зменшуються.

"На наступний рік закладено біля 48,6 млрд грн на виплати ВПО, йдеться про допомогу на проживання... У 2022-му ця сума була близько 73 млрд грн, у 2023-му - 57 млрд. Як бачимо, кожного року, на жаль, вона зменшується. Тому наше міжфракційне депутатське об’єднання "ВПО України" підняло це питання, ми змогли переконати уряд виділити додатково ще 1,5 млрд", - зазначив він.