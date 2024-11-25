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Депутат спростував свої дані про повернення ВПО в окупацію

Ольга Журавльова
25 листопада 2024 р.

Нардеп Максим Ткаченко назвав власним припущенням свою ж попередню заяву про те, що 150 тисяч переселенців повернулися на окуповані Росією території.

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Контейнерне містечко для ВПО в Ірпені
Контейнерне містечко для ВПО в Ірпені, архівне фотоФото: DW

Народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань прав людини Максим Ткаченко спростував свої ж заяви про кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які повернулися на окуповані території. Про це він сказав в коментарі  "Укрінформу"  у понеділок, 25 листопада.

"Таких даних немає. Це було моє необґрунтоване та емоційне припущення", - сказав нардеп.

За його словами, є окремі випадки, коли українці з різних причин змушені їздити на окуповані Росією українські території, "але аж ніяк не йдеться про сотні чи навіть десятки тисяч, і загальної перевіреної статистики навіть теоретично не може бути".

"Я висловився некоректно, тому хочу спростувати свої слова", - заявив Максим Ткаченко.

Раніше Ткаченко в інтерв'ю "Укрінформу", опублікованому 24 листопада, заявив, що 150 тисяч переселенців повернулися на тимчасово окуповані території (ТОТ), зокрема, до 70 тисяч - у Маріуполь. Він також заявляв, що ВПО нібито ухвалюють рішення щодо повернення на тимчасово окуповані території, адже не отримали належної підтримки та допомоги від держави, щоб інтегруватися у нові громади.

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