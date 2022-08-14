Напад у Єрусалимі: підозрюваного затримали, постраждала народила дитину

Ізраїльська поліція затримала підозрюваного в обстрілі автобуса у Старому місті Єрусалима, внаслідок якого поранено восьмеро осіб. "Терорист у наших руках", - заявив у неділю, 14 серпня, представник поліції Елі Леві, повідомляє агенція AFP.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яір Лапід після нападу пообіцяв притягнути винних до відповідальності. "Усі ті, хто прагне завдати нам шкоди, повинні знати, що вони заплатять ціну за будь-яку шкоду, завдану нашим мирним жителям", - наголосив він.

В свою чергу палестинський радикальний рух ХАМАС, який контролює Сектор Гази, привітав "героїчну операцію", але не взяв на себе відповідальності за атаку. "Наш народ продовжуватиме опір та боротьбу з окупантом усіма засобами", - заявили в ХАМАС, пише AFP.

Двоє поранених у важкому стані

Напад на автобус стався у ніч проти неділі, неподалік гробниці царя Давида. Двоє з вісьмох поранених перебувають у важкому стані. Однією з поранених була вагітна жінка, яка народила після нападу.

"Вона залишається інтубованою та перебуває у важкому стані. Немовля народилося, його стан важкий, але стабільний", - повідомив AFP речник лікарні Шаарей Цедек.

Крихке перемир'я

Тиждень тому, 7 серпня, Ізраїль і палестинські бойовики з радикального угрупування "Ісламський джихад" погодилися дотримуватися перемир'я в Секторі Гази після трьох днів активних бойових дій.

Під час загострення, спричиненого арештом палестинського командира "Ісламського джихаду" Бассема Сааді, Ізраїль завдав повітряних ударів по цілях у Секторі Гази. У відповідь бойовики випустили близько 600 ракет по Ізраїлю, включаючи Тель-Авів, Єрусалим та десятки міст на півдні, поблизу Сектора Гази.

Ізраїль заявив, що ліквідував високопоставлених командирів "Ісламського джихаду" Тайсіра аль-Джабарі та Халеда Мансура. Палестинська сторона стверджує, що жертвами ізраїльських ракетних ударів стали щонайменше 49 палестинців.