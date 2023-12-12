Нафта здорожчала після атаки хуситів на норвезький танкер

Розширення війни в Секторі Гази між Ізраїлем і терористичною організацією ХАМАС вважається головною небезпекою на ринку сирої нафти.

Ціни на нафтупісля зниження протягом останніх семи тижнів помірно зросли вранці вівторка, 12 грудня, через ракетний удар, який завдали єменські хусити по норвезькому танкеру у Червоному морі.

Як повідомляє агенція dpa, на початку торгів ціна лютневих ф'ючерсів на марку Brent становила 76,6 долара за барель, що на 57 центів більше, ніж напередодні. Ціна січневого ф'ючерсу американської нафти West Texas Intermediate (WTI) зросла на 59 центів - до 71,91 долара за барель.

За даними Reuters з посиланням на представника міноборони США, у ніч на 12 грудня ракета вразила норвезький танкер Strinda. Її випустили з території Ємену, яку контролюють повстанці-хусити. Внаслідок удару судно зазнало пошкоджень, на ньому почалася пожежа, але обійшлося без жертв. Інцидент стався за 60 морських миль (111 кілометрів) на північ від Баб-ель-Мандебської протоки, що сполучає Червоне море з Індійським океаном. Напад на танкер у Червоному морі викликав нервозність на ринку нафти.

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Розширення війни в Секторі Гази між Ізраїлем і терористичною організацією ХАМАС вважається головною небезпекою на ринку сирої нафти. Повстанців-хуситів підтримує Іран, заклятий ворог Ізраїлю. Подальша ескалація на Близькому Сході також призведе до серйозних обмежень на транспортування нафти морем.

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