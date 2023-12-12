Кліматичний саміт у Дубаї не зміг узгодити фінальну заяву

Німеччина, ЄС та інші країни мають намір добитися значних покращень в остаточному тексті резолюції COP28. Ідеться про відмову від використання викопних видів палива у майбутньому.

Всесвітня конференція з питань зміни клімату в Дубаї (COP28) триватиме далі і не завершиться, як планувалося у вівторок, 12 грудня. Як повідомляє агенція AFP, очікується, що учасники конференції працюватимуть понаднормово після обурення щодо проєкту фінальної резолюції, яка не передбачає поступової відмови від викопного палива.

У перший тиждень конференції президент СОР28 Султан аль-Джабер оголосив, що хоче завершити переговори "найпізніше до 11:00 ранку у вівторок". Однак проєкт резолюції, представлений напередодні, був відхилений багатьма країнами, у тому числі Німеччиною, а також ЄС. Він не містив спільного зобов'язання щодо глобальної поетапної відмови від усіх видів викопного палива.

У документі згадувалося лише "скорочення як використання, так і видобутку викопного палива". Це має бути зроблено у "справедливий, впорядкований" спосіб, щоб досягти нейтральності щодо парникових газів "до 2050 року", йдеться у документі.

Читайте також: Що обговорюють на цьогорічному кліматичному саміті COP-28 у Дубаї

Рішення про поступову відмову від використання не лише вугілля, але й нафти і газу в усьому світі викликає опір, зокрема, з боку нафтових держав, таких як Саудівська Аравія.

Як передає Reuters, більше 100 країн на саміті погодилися потроїти потужності відновлюваних джерел енергії до 2030 року, що було одним з найменш суперечливих зобов'язань, висловлених на конференції. Проте, ці країни озвучили небагато деталей про те, як вони можуть пришвидшити стабільну роботу галузі.

Читайте також: Інфографіка: Глобальне потепління - як уже змінилася наша планета

Після представлення проєкту резолюції СОР28 міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що "розчарована" заявленими у ній пропозиціями. Комісар ЄС з питань клімату Вопке Хукстра назвав проєкт "неприйнятним". Головний переговірник від Маршаллових островів, яким загрожує підвищення рівня моря, Сілк, наголосив, що вони приїхали в Дубай не для того, щоб "підписати собі смертний вирок".

Нагадаємо, 9 грудня Тереза Рібера, міністерка довкілля Іспанії, заявила, що це "огидно", що країни ОПЕК виступають проти амбітних резолюцій на кліматичних переговорах.

У свою чергу, Бербок у коментарях на конференції у Дубаї зазначила, що країни, які значною мірою залежать від нафти і газу, залишаються стійкими до зусиль у боротьбі зі зміною клімату. Нещодавно оголошений фонд для компенсації біднішим країнам за наслідки зміни клімату створив "фундамент довіри" для переконання інших країн, додала вона.

На початку конференції Німеччина та Об’єднані Арабські Емірати пообіцяли надати фонду по 100 мільйонів доларів США. Загалом на початок тижня було зібрано 656 мільйонів доларів США, згідно з дописом у блозі групи захисту навколишнього середовища США Ради захисту природних ресурсів (NRDC).