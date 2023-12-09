У ЄС розкритикували членів ОПЕК, що ігнорують зміни клімату

Заклик Організації країн-експортерів нафти блокувати будь-які резолюції проти викопного палива викликав резонанс на Всесвітній конференції з питань клімату в Дубаї.

Заклик Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) блокувати будь-які резолюції проти викопного палива викликав резонанс на Всесвітній конференції з питань клімату в Дубаї (COP28). Тереза Рібера, міністерка довкілля Іспанії, яка зараз головує в Раді Євросоюзу, у суботу, 9 грудня, заявила, що це "огидно", що країни ОПЕК виступають проти амбітних резолюцій на кліматичних переговорах.

Рібера наголосила, що ЄС працює з "переважною більшістю" з майже 200 країн, представлених в Дубаї, для забезпечення досягнення "значного і продуктивного результату" щодо відмови від викопних видів палива, що завдають шкоди клімату.

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У свою чергу, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у коментарях на кліматичній конференції ООН у Дубаї зазначила, що країни, які значною мірою залежать від нафти і газу, залишаються стійкими до зусиль у боротьбі зі зміною клімату.

"Це зовсім не просто", - сказала вона та додала, що досі є країни, які дотримуються геополітичної важливості та "політики влади" викопного палива.

Бербок заявила, що вона зосередиться на кампанії за посилення кліматичних заходів з боку країн, які розбагатіли завдяки викопному паливу, передає агенція dpa.

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Нещодавно оголошений фонд для компенсації біднішим країнам за наслідки зміни клімату створив "фундамент довіри" для переконання інших країн, додала вона.

На початку конференції Німеччина та Об’єднані Арабські Емірати пообіцяли надати фонду по 100 мільйонів доларів США. Загалом на початок тижня було зібрано 656 мільйонів доларів США, згідно з дописом у блозі групи захисту навколишнього середовища США Ради захисту природних ресурсів (NRDC).