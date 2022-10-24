Ексголову НБУ оголосили в розшук у справі "Укргазбанку"

Кирило Шевченко та ще двоє підозрюваних у справі ігнорували виклики до слідчого, тому їх розшукують, заявляють в НАБУ. Ексголова НБУ 6 жовтня повідомив, що знаходиться за кордоном на лікуванні.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук Кирила Шевченка, який до початку жовтня був головою Національного банку України (НБУ), а до цього - займав посаду голови правління державного "Укргазбанку", повідомили у понеділок, 24 жовтня, в НАБУ.

Окрім Шевченка в розшук також оголошені заступник голови правління "Укргазбанку", колишній заступник міністра юстиції Денис Чернишов і заступниця директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами банку Олена Хмеленко. "Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук", - зазначили в бюро.

Справа "Укргазбанку"

За версією слідства, у період з 2014 по 2019 рік посадові особи "Укргазбанку" вивели з фінансової установи понад 206 мільйонів гривень. Вони нібито платили псевдопосередникам за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств, хоча насправді клієнти розміщували кошти в банку за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору урядом.

"Натомість держбанк, на підставі фіктивних актів виконаних робіт, справно сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, та про яких більшість клієнтів банку навіть не знала", - зазначали в НАБУ 6 жовтня, коли оприлюднили інформацію про підозру Шевченку і іншим посадовцям.

Тоді підозри оголосили п'ятьом фігурантам кримінального провадження: Шевченку, Чернишову, ще одному заступнику голови правління "Укргазбанку" , директору департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами та його заступниці Хмеленко.

Шевченко лікується за кордоном

Кирило Шевченко оголосив про відставку з посади голови НБУ 4 жовтня, мотивуючи цей крок причинами, пов'язаними зі здоров’ям, які він "не може надалі ігнорувати". Вже 6 жовтня парламент задовільнив його відставку. В той же день НАБУ повідомило, що йому оголошена підозра у справі "Укргазбанку".

Після цього ексголова Нацбанку написав у Facebook, що дізнався про підозру зі ЗМІ, "перебуваючи за кордоном на лікуванні". "Офіційно заявляю: озвучені правоохоронцями “виявлені факти” є результатом передчасних висновків, зроблених на основі поспішних та недоведених суджень. Я готовий відповідати за кожен свій підпис! Оскільки кожна угода, укладена "Укргазбанком" за мого керівництва, була на 100% ринковою", - зауважив він.

Водночас Шевченко заявив, що "не був зручним головою Національного банку" і два роки на посаді відчував "політичний тиск, який посилився напередодні мого рішення і, власне, зумовив серйозне погіршення проблем зі здоров’ям". "Я вважаю проявом політичного переслідування та зведення рахунків реанімацію саме зараз кримінальної справи, якій уже 3,5 роки і весь цей час вона так і не розслідувалась", - наголосив тоді ексочільник НБУ.

Оголошення в розшук він наразі не коментував.