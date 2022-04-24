На виборах у Словенії перемагає опозиція - екзитполи

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За даними екзитполів, опозиційний Рух свободи здобуває перемогу на парламентських виборах у Словенії. Правляча партія прем'єра Янеза Янші на другому місці.
Екзитполи в Словенії свідчать про перемогу опозиційного Руху свободи на парламентських виборах у неділю, 24 квітня. За неї віддали голос 36 відсотки виборців, передає інформагенція dpa.. Правляча Словенська демократична партії прем'єр-міністра Янеза Янші, за цими даними, програє з результатом 23 відсотки голосів.
Якщо прогнози справдяться, лідер опозиційного руху Роберт Голоб може стати наступним головою уряду країни. Донедавна Голоб був гендиректором державної енергетичної компанії GEN-I. Для того, аби сформувати коаліцію, йому потрібно буде залучитися підтримкою інших партій.
За даними екзитполів, на третьому місці партія "Нова Словенія" 6,8 відсотка голосів, за нею йдуть Соціал-демократи (6,6 відсотка) та Ліва партія (4,4 відсотка). Аби потрапити до парламенту, партії повинні подолати 4-відсоткових бар'єр.
Інформагенція AP відзначає відносно високу явку під час голосування. У другій половині дня свій голос віддали на 15 відсоткових пунктів більше людей, ніж на виборах 2018 року.
Попередні офіційні результати виборів очікуються ввечері неділі.