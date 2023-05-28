На порозі дефолту: в США домовились щодо стелі держборгу

Президент США Джо Байден і лідер республіканської більшості в Палаті представників Кевін Маккарті змогли досягти "принципової угоди щодо бюджету" країни. Про це в ніч на неділю, 28 травня, Байден повідомив у Twitter.

Він написав, що угода "є компромісом, а це означає, що не всі отримають те, що хочуть". За його словами, йтиметься про скорочення витрат зі збереженням захисту "критичних програм" і "ключових пріоритетів та законодавчих досягнень демократів у Конгресі". Подробиць він не повідомив.

Байден наголосив, що угода дасть змогу "уникнути того, що могло би стати катастрофічним дефолтом", який призвів би до економічної рецесії, спустошення пенсійних рахунків і втрати мільйонів робочих місць.

Маккарті зі свого боку заявив, що попереду "ще багато роботи". Водночас спікер нижньої палати Конгресу назвав угоду "гідною американського народу".

Багатомісячні суперечки про підвищення стелі держборгу

Суперечки про підвищення ліміту державного боргу США точилися між республіканцями та демократами протягом кількох місяців. Байден наполягав на підвищенні стелі, яку встановлюють конгресмени, без жодних умов, тоді як республіканці наполягали на скороченні витрат.

Байден і Маккарті домовились про призупинення ліміту держборгу до січня 2025 року з обмеженням бюджетних видатків у 2024-2025 роках, повідомляє агентство Reuters.

Текст угоди мають завершити в суботу та передати на схвалення Палати представників, де більшість мають республіканці, та Сенату (верхньої палати парламенту), в якому більшість - за демократами. Вона має набути чинності до 5 червня - дня, коли США, за словами міністерки фінансів країни Джанет Єллен, зіткнулися б із технічним дефолтом.

Дефолт США став би безпрецедентним явищем, здатним викликати світову фінансову кризу. Нині ліміт держборгу в США становить 31,4 трильйона доларів. Він уже вичерпаний, тому міністерство фінансів змушене використовувати резерви капіталу для оплати своїх рахунків.

У 2011 році запекле політичне протистояння навколо граничного рівня держборгу вже поставило США на межу дефолту та призвело до зниження найвищого кредитного рейтингу країни.