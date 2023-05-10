США на порозі дефолту: переговори зайшли в глухий кут

Демократи та республіканці не можуть домовитись про підвищення ліміту держборгу, тоді як США прямують до зіткнення з дефолтом уже через три тижні, що загрожує глибокою фінансовою кризою в усьому світі.

За три тижні до можливого дефолту США демократи та республіканці, як і раніше, не можуть досягти домовленості про підвищення ліміту державного боргу.

Як заявив президент США Джо Байден після чергового раунду переговорів увечері у вівторок, 9 травня, за американським часом: "Є багато політики та метушні, і це ще триватиме якийсь час. Але відповідальні особи беруться за справу. Усі учасники зустрічі зрозуміли ризики дефолту".

Зі свого боку спікер Палати представників Конгресу США (нижньої палати парламенту. - Ред.) республіканець Кевін Маккарті констатував відсутність будь-якого прогресу. "Я не побачив жодних зрушень", - сказав він журналістам після годинних переговорів із Байденом.

Наступний раунд переговорів запланований на 12 травня.

Читайте також: Маккарті у відповідь журналісту з РФ запевнив, що підтримує допомогу Україні

Радикальні відмінності у позиціях сторін

Байден закликає Конгрес підвищити встановлений самими конгресменами ліміт держборгу без жодних умов. Водночас Маккарті попередив, що Палата представників не підтримає жодної угоди, яка не передбачає радикального скорочення видатків, у тому числі й на соціальну сферу, з метою взяти під контроль зростаючий бюджетний дефіцит. Республіканці мають у нижній палаті Конгресу лише незначну більшість.

Байден вимагає від республіканців не використовувати загрозу дефолту як важіль для тиску. Водночас він не відкинув, що може скористатися 14-ю поправкою до конституції, яка дозволяє збільшити ліміт держборгу в обхід Конгресу. За словами Байдена, це призведе до юридичного конфлікту, але він все ж розглядає таку опцію.

Дефолт США став би безпрецедентним явищем, здатним викликати світову фінансову кризу. Нині ліміт держборгу в США становить 31,4 трильйона доларів. Він уже вичерпаний, тому міністерство фінансів змушене використовувати резерви капіталу для оплати своїх рахунків.

У 2011 році запекле політичне протистояння навколо граничного рівня держборгу вже поставило США на межу дефолту та призвело до зниження найвищого кредитного рейтингу країни.