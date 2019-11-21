На парламентських виборах у Казахстані перемагає партія влади - екзитпол

На проведених у Казахстані парламентських виборах перемагає партія влади "Нур Отан". Згідно з результатами оприлюдненого увечері неділі, 10 січня, екзитполу, за цю політичну силу віддали свої голоси близько 72 відсотків виборців. Друге місце зайняла Демократична партія "Ак Жол", за яку проголосували близько 10 відсотків виборців, а на третьому "Народна партія Казахстану" (колишня Комуністична партія Казахстану) з близько 9 відсотками голосів виборців, йдеться в опитуваннях, які наводить агенція новин "Інтерфакс".

Решта партій не змогли подолати 7-відсотковий бар'єр голосів виборців, необхідний для проходження в нижню палату парламенту. За даними ЦВК, парламентські вибори в Казахстані пройшли в неділю при явці 63,3 відсотка.

Найбільша опозиційна сила бойкотувала вибори

Водночас проведення виборів бойкотувала найбільша опозиційна політсила Казахстану - Соціал-демократична партія, зазначає агенція новин Reuters. Крім того, для інших опозиційних сил спостерігалися проблеми під час реєстрації на виборах.

Партія "Нур Отан" упродовж десятиліть править Казахстаном. Головою партії є колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, котрий нині обіймає посаду голови Ради держбезпеки.

Лідер "Нур Отан" уже встиг привітати своїх однопартійців з "переконливою перемогою".

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Поліція затримувала учасників акції протестів

Нагадаємо, у день голосування відбувалися також несанкціоновані владою акції протесту. Повідомлялося, що поліція затримала кілька десятків протестувальників. Згодом у МВС Казахстану заявили, що затриманих мітингарів відпустили після проведення "профілактичних розмов".