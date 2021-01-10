Акції протесту у Казахстані під час парламентських виборів: є затримані

У Казахстані у неділю, 10 січня, проходять вибори до нижньої палати парламенту країни. Цього ж дня у місті Алмати протестувальники вийшли на акцію, на якій закликають бойкотувати ці парламентські вибори і виступають проти впливу Нурсултана Назарбаєва на політику після його відставки з посади президента. Затримано вже кілька десятків людей, їх саджають у автозаки, повідомляє агентство "Інтерфакс". Йдеться приблизно про 30 арештів, уточнює агенція dpa.

За даними "Інтерфаксу", затримані, ймовірно, є представниками руху "Оян, Казахстан" (Прокинься, Казахстан"). Вони намагалися пробитися до основної маси мітингувальників, які перебувають в оточенні бійців спеціального відділу швидкого реагування.

У цьому протесті беруть участь представники руху "Оян, Казахстан" та політсили "Демократична партія Казахстану" на чолі з її лідером Жанболатом Мамаєм. Мітингувальники скандують "Бойкот!". Між тим підходи до площі, де проходить протест, і сама площа оточені силовиками. На інших вулицях Алмати також затримують протестувальників.

Всього в країні зареєстровано 11,9 мільйона виборців. Цього разу до участі на парламентські вибори було допущено п'ять партій. Вони мають подолати семивідсотковий бар'єр, щоб увійти до парламенту. При цьому Соціал-демократична партія бойкотувала голосування. Крім того, за останні кілька тижнів були заарештовані десятки активістів.

Очікується, що перемогу на цих виборах здобуде правляча партія "Нур Отан". Її головою є Нурсултан Назарбаєв. Він очолював Казахстан з 1991 року. 19 березня 2019 року Назарбаєв заявив, що йде у відставку, та оголосив своїм наступником спікера сенату Касим-Жомарта Токаєва. Після відставки Назарбаєв продовжує очолювати Раду безпеки і "Нур Отан".