Олімпіада: німецькі гандболісти відмовилися взяти участь у церемонії відкриття

На літніх Олімпійських іграх у Токіо відбулися перші змагання, хоча офіційна церемонія відкриття Ігор відбудеться 23 липня. Збірні Японії та Австралії з софтболу (полегшена версія бейсболу) провели матч групового етапу в середу, 21 липня, на арені в Фукусімі - на 280 кілометрів на схід від Токіо. Збірна Японії перемогла збірну Австралії з рахунком 8:1.

Згідно з рішенням місцевої префектури, через пандемію коронавірусу матч відбувся без глядачів.

Софтбол знову входить до програми Олімпіади. Він вважався олімпійським видом спорту з 1996 по 2008 роки. Шість збірних позмагаються за один комплект олімпійських медалей.

Німецькі гандболісти не прийдуть на церемонію відкриття Ігор

Німецька команда з гандболу не прийде на святкування відкриття Олімпіади. Капітан Уве Ґенсгаймер (Uwe Gensheimer) повідомив, що команда "свідомо відмовиться від цього особливого моменту в Токіо" з огляду на своє "спортивне завдання", цитує інформагенція SID.

24 липня німці позмагаються з чинним чемпіоном Європи з гандболу - командою Іспанії. Інші суперники німців на груповому етапі - Аргентина, Франція, Норвегія та Бразилія. До чвертьфіналу вийдуть четверо учасників групи з найкращими результатами.

На церемонії відкриття Олімпійських ігор будуть присутні менше тисячі офіційних осіб і громадських діячів.

Читайте також: "Швидше, вище, сильніше - разом": новий девіз Олімпіади

Ситуація з пандемією і надалі серйозна

Ситуація з пандемією коронавірусу в Японії залишається серйозною. За даними ресурсу Worldometer, від початку епідемії в Японії виявили 844 014 інфікованих. Із діагнозом COVID-19 померли 15 060 людей. Населення країни перевищує 126 мільйонів людей.

На вихідних 17-18 липня в Олімпійському селищі в Токіо та поза ним виявили перші випадки коронавірусу серед атлетів. Раніше позитивний результат тесту на коронавірус було зафіксовано у близько 50 осіб, які мають стосунок до ігор: у персоналу, членів делегацій, журналістів. За даними оргкомітету Ігор, нині загалом зафіксовано 75 випадків коронавірусу у тих, хто має стосунок до змагань.

Олімпійські ігри в Токіо відбудуться з 23 липня по 8 серпня. Через пандемію змагання перенесли на рік. Вони триватимуть без глядачів і з дотриманням правил карантину.

Читайте також: Toyota скасувала рекламну кампанію, пов'язану з Олімпійськими іграми