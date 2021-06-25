На мітингу в Києві Зеленському висунули "народну підозру" в держзраді

Під стінами будівлі Офісу президента України в Києві ввечері у понеділок, 28 червня, відбулася акція протесту під назвою "Дії Зеленського - зрада державних інтересів України". Учасники вимагали розслідування провалу спецоперації із затримання найманців з ПВК "Вагнер" у Білорусі влітку минулого року.

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Ініціаторами акції протесту та вручення президентові Зеленському "народної підозри" стали громадські організації "Рух опору капітуляції", "Демократична сокира", "Сила громад". Їх підтримали ветерани добровольчих батальйонів, що брали участь в антитерористичній операції на Донбасі. За оцінками, на акцію прийшли понад тисячу мітингувальників. Учасники протесту тримали в руках гасла із застереженнями президенту України щодо кримінальної відповідальності, вигукували гасла "Зелю - геть!", "Відставка!", "Імпічмент!".

Учасники акції закидали Володимиру Зеленському "державну зраду"

Вимоги щодо розслідування

Один з лідерів "Руху опору капітуляції", ексдепутат Верховної Ради Андрій Левус закликав присутніх та "патріотичні сили" України провести термінову мобілізацію і вивести на вулиці максимальну кількість громадян, аби домогтися від правоохоронців порушення провадження за фактом зізнання Зеленського в передачі ним конфіденційних відомостей про спецоперацію із затримання членів ПВК "Вагнер" правителю Білорусі Олександру Лукашенку. Левус також закликав домагатися громадського розслідування та суду в цій справі.

"Народна підозра" Володимиру Зеленському від учасників акції

Скандал навколо справи "вагнерівців"

В інтерв'ю телеканалу "1+1", оприлюдненому 25 червня, Володимир Зеленський заявив, що попередив Олександра Лукашенка влітку минулого року про намір українських спецслужб виманити найманців ПВК "Вагнер" із Росії через Білорусь. Але Лукашенко санкціонував затримання бойовиків і згодом повернув їх Росії. Опоненти Зеленського назвали це розголошенням державної таємниці і вбачають у діях Зеленського ознаки державної зради. Опозиція у Верховній Раді вимагає викликати Зеленського на засідання парламентської тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради.