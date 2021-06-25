 На мітингу в Києві Зеленському висунули ″народну підозру″ в держзраді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2021

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Новини

На мітингу в Києві Зеленському висунули "народну підозру" в держзраді

На акції протесту під будівлею Офісу президента України мітингувальники вимагали покарати Володимира Зеленського за "державну зраду".

Учасники акції протесту біля Офісу президента України

Учасники акції протесту біля Офісу президента України

Під стінами будівлі Офісу президента України в Києві ввечері у понеділок, 28 червня, відбулася акція протесту під назвою "Дії Зеленського - зрада державних інтересів України". Учасники вимагали розслідування провалу спецоперації із затримання найманців з ПВК "Вагнер" у Білорусі влітку минулого року.

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Ініціаторами акції протесту та вручення президентові Зеленському "народної підозри" стали громадські організації "Рух опору капітуляції", "Демократична сокира", "Сила громад". Їх підтримали ветерани добровольчих батальйонів, що брали участь в антитерористичній операції на Донбасі. За оцінками, на акцію прийшли понад тисячу мітингувальників. Учасники протесту тримали в руках гасла із застереженнями президенту України щодо кримінальної відповідальності, вигукували гасла "Зелю - геть!", "Відставка!", "Імпічмент!".

Учасники акції закидали Володимиру Зеленському державну зраду

Учасники акції закидали Володимиру Зеленському "державну зраду"

Вимоги щодо розслідування

Один з лідерів "Руху опору капітуляції", ексдепутат Верховної Ради Андрій Левус закликав присутніх та "патріотичні сили" України провести термінову мобілізацію і вивести на вулиці максимальну кількість громадян, аби домогтися від правоохоронців порушення провадження за фактом зізнання Зеленського в передачі ним конфіденційних відомостей про спецоперацію із затримання членів ПВК "Вагнер" правителю Білорусі Олександру Лукашенку. Левус також закликав домагатися громадського розслідування та суду в цій справі.

Народна підозра Володимиру Зеленському від учасників акції

"Народна підозра" Володимиру Зеленському від учасників акції

Скандал навколо справи "вагнерівців"

В інтерв'ю телеканалу "1+1", оприлюдненому 25 червня, Володимир Зеленський заявив, що попередив Олександра Лукашенка влітку минулого року про намір українських спецслужб виманити найманців ПВК "Вагнер" із Росії через Білорусь. Але Лукашенко санкціонував затримання бойовиків і згодом повернув їх Росії. Опоненти Зеленського назвали це розголошенням державної таємниці і вбачають у діях Зеленського ознаки державної зради. Опозиція у Верховній Раді вимагає викликати Зеленського на засідання парламентської тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради.

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