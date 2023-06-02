  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ПолітикаУкраїна

Атака РФ на Київщині: двоє поранених, пошкоджені будинки

Євгенія Наконечна
38 хв. тому

Повітряним силам ЗСУ вдалось збити 15 ракет і 21 дрон. На Київщини двоє поранених та пошкоджені будинки.

https://p.dw.com/p/4S61J
Наслідки російської атаки на Київ 30 травня
Наслідки російської атаки на Київ 30 травняФото: Kyiv City Military Administration/Handout/REUTERS

11-річна дитина і 68-річний чоловік отримали поранення внаслідок нічної повітряної атаки РФ на Київщині. Вони були травмовані через падіння уламків. Дорослого прооперували, загроз його життю немає, повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Крім того, пошкоджено п'ять приватних будинків. У трьох - вибиті вікна, посічені фасади, у двох - виникли пожежі, вони ліквідовані. Уламки також пошкодили декілька автівок і вікна в одному з офісних приміщень. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, повідомили в Офісі генпрокурора України.

ППО збила всі ракети і дрони

Водночас у Повітряних силах ЗСУ відзначають, що усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон, які атакували Україну вночі, вдалося знищити.

"Спершу російські окупанти атакували дронами-камікадзе "Shahed-136/131" - близько 23.00 у ніч на 2 червня. Заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра", - розповіли в ЗСУ.

"Близько 3.00 години крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з Каспію, уже були в повітряному просторі України. Заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну  оборону", -  повідомляють у Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Як Київ витримує інтенсивні повітряні атаки

Росія утретє за добу атакувала Київ: є жертви і руйнування

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки російської атаки на Київ 30 травня

Атака РФ на Київщині: двоє поранених, пошкоджені будинки

Політика38 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Журналісти чекають перед замком Castel Mimi під Кишиневом, у якому проходить другий саміт Європейської політичної спільноти

Саміт у Молдові: як Кишинів став центром Європи

Саміт у Молдові: як Кишинів став центром Європи

Політика16 год. тому
external

Як працює одна з останніх шахт на Донеччині?

Як працює одна з останніх шахт на Донеччині?

Економіка19 год. тому06:52 хв.
Будівля в Москві після влучення дрона, 30 травня 2023 року

Дрони в Москві, обстріли на кордоні: де успіх і ризик Києва

Дрони в Москві, обстріли на кордоні: де успіх і ризик Києва

Конфлікти20 год. тому
Українська енергетична інфраструктура потребує відновлення внаслідок обстрілів

Зростання тарифів на струм під час війни - неуникне рішення?

Зростання тарифів на струм під час війни - неуникне рішення?

Політика19 год. тому
external

Німецька артилерія для ЗСУ під Бахмутом

Німецька артилерія для ЗСУ під Бахмутом

Конфлікти19 год. тому01:13 хв.
external

"Розпилювач бананів" прикрасив графіті символи війни

"Розпилювач бананів" прикрасив графіті символи війни

Панорама21 год. тому02:50 хв.
На головну сторінку