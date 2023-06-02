Атака РФ на Київщині: двоє поранених, пошкоджені будинки

Повітряним силам ЗСУ вдалось збити 15 ракет і 21 дрон. На Київщини двоє поранених та пошкоджені будинки.

11-річна дитина і 68-річний чоловік отримали поранення внаслідок нічної повітряної атаки РФ на Київщині. Вони були травмовані через падіння уламків. Дорослого прооперували, загроз його життю немає, повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Крім того, пошкоджено п'ять приватних будинків. У трьох - вибиті вікна, посічені фасади, у двох - виникли пожежі, вони ліквідовані. Уламки також пошкодили декілька автівок і вікна в одному з офісних приміщень. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, повідомили в Офісі генпрокурора України.

ППО збила всі ракети і дрони

Водночас у Повітряних силах ЗСУ відзначають, що усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон, які атакували Україну вночі, вдалося знищити.

"Спершу російські окупанти атакували дронами-камікадзе "Shahed-136/131" - близько 23.00 у ніч на 2 червня. Заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра", - розповіли в ЗСУ.

"Близько 3.00 години крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з Каспію, уже були в повітряному просторі України. Заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону", - повідомляють у Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Як Київ витримує інтенсивні повітряні атаки