Ракетний удар РФ по Дніпру: кількість постраждалих зростає

31 людина поранена, двоє загинули внаслідок ракетного удару Росії по Дніпру. У місті пошкоджені стадіон, школи, садки та професійний залізничний ліцей.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Унаслідок ракетного удару Росії по Дніпру у ніч на 26 травня поранено 31 людину, з них двоє дітей - хлопчики трьох та шести років. Двоє людей загинули. Такими є оновлені дані Дніпропетровської обласної прокуратури станом на вечір п'ятниці, 26 травня.

"Ворожа ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки (...) Пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, приватні домоволодіння, автівки містян. Рятувально-пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, працівники ДСНС та правоохоронці області", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв про 30 постраждалих. "Вже 30 постраждалих, серед яких двоє дітей. З трьома людьми, які могли знаходитися тут, й досі немає зв’язку", - написав він о 16-й годині дня.

Як повідомили в департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради, унаслідок ракетної атаки також пошкоджені стадіон, три школи, три садки та професійний залізничний ліцей.

Міський голова Дніпра Борис Філатов оголосив у місті 27 травня днем жалоби.