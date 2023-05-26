  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Пожежники гасять вогонь після ракетного удару в Дніпрі
Пожежники гасять вогонь після ракетного удару в ДніпріФото: Mykola Synelnykov/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Ракетний удар РФ по Дніпру: кількість постраждалих зростає

Аліна Коломієць
2 год. тому

31 людина поранена, двоє загинули внаслідок ракетного удару Росії по Дніпру. У місті пошкоджені стадіон, школи, садки та професійний залізничний ліцей.

https://p.dw.com/p/4RryP

Унаслідок ракетного удару Росії по Дніпру у ніч на 26 травня поранено 31 людину, з них двоє дітей - хлопчики трьох та шести років. Двоє людей загинули. Такими є оновлені дані Дніпропетровської обласної прокуратури станом на вечір п'ятниці, 26 травня. 

"Ворожа ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки (...) Пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, приватні домоволодіння, автівки містян. Рятувально-пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, працівники ДСНС та правоохоронці області", - йдеться у повідомленні прокуратури. 

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом.  

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв про 30 постраждалих. "Вже 30 постраждалих, серед яких двоє дітей. З трьома людьми, які могли знаходитися тут, й досі немає зв’язку", - написав він о 16-й годині дня. 

Як повідомили в департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради, унаслідок ракетної атаки також пошкоджені стадіон, три школи, три садки та професійний залізничний ліцей. 

Міський голова Дніпра Борис Філатов оголосив у місті 27 травня днем жалоби. 

"Другий день народження": історії вцілілих після удару РФ

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Пожежники гасять вогонь після ракетного удару в Дніпрі

Ракетний удар РФ по Дніпру: кількість постраждалих зростає

Конфлікти2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як РФ викрадає дітей з України і як матері повертають їх?

Як РФ викрадає дітей з України і як матері повертають їх?

Суспільство6 год. тому28:54 хв.
Туреччина готується до другого туру виборів

Другий тур виборів у Туреччині: Ердоган проти Кілічдароглу

Другий тур виборів у Туреччині: Ердоган проти Кілічдароглу

Політика3 год. тому
external

Вологий "щит", що захищає від пожеж

Вологий "щит", що захищає від пожеж

Технології5 год. тому00:58 хв.
external

Як лікують поранених у боях за Бахмут

Як лікують поранених у боях за Бахмут

Конфлікти7 год. тому01:26 хв.
Квіти та записки біля входу на територію навколо вілли Тіни Тернер

Швейцарія прощається з Тіною Тернер. Репортаж із Кюснахту

Швейцарія прощається з Тіною Тернер. Репортаж із Кюснахту

Музика8 год. тому
external

Яких боєприпасів не вистачає ЗСУ?

Яких боєприпасів не вистачає ЗСУ?

Конфлікти9 год. тому01:30 хв.
На головну сторінку