Нічна атака: у небі над Києвом ППО збила 30 дронів і ракет

Столицю України знову обстрілювали росіяни. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

3 год. тому 3 год. тому

3 год. тому 3 год. тому

У ніч на п'ятницю, 2 червня, Росія знову атакувала Київ. Попередньо, у повітряному просторі Києва знищили 30 повітряних цілей різного типу, повідомляють у Київський міській військовій адміністрації (КМВА).

"Після балістичних ракет переддень, цього разу атака була комбінованою - дронами та крилатими ракетами одночасно. Пуски ракет були здійснені із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Синхронно, з різних напрямків Київ атакували БпЛА, за попередніми даними - баражуючі боєприпаси "Shahed", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко у Telegram. Інформація щодо руйнувань і потерпілих відсутня.

У генеральному штабі Збройних сил України відзначають, що попередньо росіяни атакували Україну 15 крилатими ракетами та 18 БпЛА "Shahed", всі їх знищила повітряна оборона.

Нагадаємо, під час попередньої атаки, я сталася 1 червня, троє киян загинули від уламків збитої ракети поруч із зачиненим укриттям у Деснянському районі.

За останні шість днів Росія завдала вже шостого удару по місту. Всього в травні кількість ударів сягнула 20.