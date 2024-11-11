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На Харківщині оголошують примусову евакуацію однієї з громад

Євгенія Наконечна
11 листопада 2024 р.

У Харківській ОВА планують повну евакуацію 10 населених пунктів Борівської громади Ізюмського району.

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Українські солдати допомагають евакуювати жінку у Вовчанську Харківської області (фото з архіву)
Евакуація у Вовчанську Харківської області (фото з архіву)Фото: Stringer/Anadolu/picture alliance

Усе населення десяти населених пунктів Борівської громади Ізюмського району Харківської області повинне буде примусово евакуюватись. Про це повідомив очільник Харківської обласної адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону 11 листопада, цитує "Укрінформ". Рішення ще має ухвалити Рада оборони області. "Найближчим часом на засіданні Ради оборони області ухвалимо рішення про примусову евакуацію всього дорослого населення, яке проживає у 10 населених пунктах на Борівському напрямку, це селище Борова, села Новоплатонівка, Шийківка, Підлиман, Нижня Журавка, Борівська Андріївка, Нижче Солоне, Вище Солоне, Маліївка, Піски-Радьківські", - сказав Синєгубов. Причиною примусової евакуації є постійні російські обстріли.

Залишок населення, що підлягає евакуації, за даними Синєгубова, на Куп’янському напрямку, станом на 11 листопада складає 7849 осіб. На Борівському напрямку потрібно евакуювати 61 людину. Від середини вересня вже евакуювали 1181 місцевих жителів селищ та сіл з Борівського напрямку, з них 137 дітей, зазначив очільник ОВА у Telegram.

Родини з дітьми почали примусово евакуювати з Борівської громади ще 15 жовтня, попри це, за даними ОВА, троє дітей все ще перебувають там.

 

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