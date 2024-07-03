РФ не припиняє бити по Україні: загиблі і десятки поранених

3 липня внаслідок ударів по Дніпру загинули п'ятеро, поранені 53 людини. Також постраждали люди у Харкові, Херсонській та Полтавській областях.

Внаслідок удару Росії по Дніпру у середу, 3 липня, загинули п'ятеро людей, а кількість постраждалих зросла до 53, четверо з яких перебувають у важкому стані. Про це повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"У Дніпрі, за уточненою інформацією, вже 53 постраждалих. Четверо з них - у важкому стані", - написав він у Telegram.

Також протягом дня РФ обстрілювала дронами-камікадзе та артилерією Нікопольську громаду. "Під ударами були сам Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Пошкоджено інфраструктуру. Руйнувань зазнали чотири приватні будинки, пять господарських споруд, гуртожиток, вантажівка та газогін", - повідомив посадовець.

Обстріли Харківщини і Харкова

Із ранку 3 липня російські війська продовжили обстріли Харківщини. Так, о 04:50 в селищі Борова Ізюмського району росіяни обстріляли будівлю Борівської селищної ради. "Одна людина загинула та дві постраждали - наслідки обстрілу Борівської громади. Внаслідок дій росіян загинув чоловік. Госпіталізовано 50-річного чоловіка. У 75-річної жінки - гостра реакція на стрес", - написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вже 09:52 РФ вдарила КАБом по селу Руська Лозова, внаслідок чого постраждали двоє цивільних чоловіків, один із яких - у важкому стані.

Близько 16:00 було зафіксовано щонайменше три удари КАБами в Київському районі Харкова. Як повідомив Синєгубов, унаслідок удару зруйновані два приватні будинки, рятувальники змогли дістати з-під завалів дитину. Загалом від удару постраждали 14 людей, серед них немовля.

Як встановила Харківська обласна прокуратура, удари були завдані з населеного пункту Батрацька дача Бєлгородської області РФ. "Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни)", - йдеться у повідомленні у Telegram.

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Удари по Полтавщині

РФ також третій день поспіль атакувала Полтавщину, повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. "Під час сьогоднішньої атаки є влучання", - написав він у Telegram. Посадовець зазначив, що внаслідок обстрілу, попередньо, загинула одна цивільна людина, ще троє - травмовані. Уламки ракети пошкодили школу і дитсадок у Полтавському районі, зауважив Пронін.

Обстріл Херсонщини

Вкотре росіяни не полишали обстрілів Херсонщини. Вдень 3 липня вони вгатили із РСЗВ по селе Приозерне Херсонського району, внаслідок чого травмувалися батько і син, повідомила Херсонська ОВА.

"На момент удару вони знаходились в автомайстерні. Снаряд від граду залетів всередину, але, на щастя, не розірвався. 42-річний чоловік отримав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також поранення тулуба й ніг. В його 19-річного сина також діагностували мінно-вибухову травму та уламкові поранння рук", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілі самостійно звернулись до медзакладу по допомогу.