На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий ЗСУ - штаб ООС

У результаті проведеного в четвер, 6 травня, обстрілу проросійськими бойовиками позицій Збройних сил України (ЗСУ) поблизу населеного пункту Новотроїцьке в Донецькій області загинув один український військовий. Про це повідомив пресцентр штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

Як зазначається в повідомленні, в цьому районі було здійснено "прицільний обстріл позицій українських захисників із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї". "Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. На жаль, урятувати життя воїну не вдалося", - йдеться в повідомленні.

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Водночас "ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення". Йому "оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу". "Стан здоров’я пораненого - важкий", - зазначають у пресцентрі штабу ООС.

Нагадаємо, в ніч із 4 на 5 травня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли лікарню та пошкодили лінію електропередач у Красногорівці. На момент обстрілу цього медичного закладу проросійськими бойовиками, в ньому перебувало 45 пацієнтів, хворих на коронавірус і пневмонію. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом теракту.