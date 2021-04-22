Обстріл лікарні в Красногорівці: поліція розслідує теракт

У ніч із 4 на 5 травня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли лікарню та пошкодили лінію електропередач у Красногорівці. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом теракту. Про це у середу, 5 травня, повідомила поліція Донецької області.

"Встановлено, що внаслідок обстрілу незаконними збройними формуваннями міста Красногорівки пошкоджено лікарню, де перебували хворі на COVID-19, та автомобіль швидкої допомоги, відсутнє електропостачання. Люди не постраждали. Подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України", - зазначається на сайті поліції Донеччини.

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Обстріл лікарні близько опівночі

Інформація про те, що близько 23:30 незаконні збройні формування обстріляли медзаклад, надійшла 5 травня вночі до відділу поліції №2 (м. Курахове) Покровського райуправління. За даними правоохоронців, у момент обстрілу в лікарні перебували 45 пацієнтів, хворих на коронавірус і пневмонію.

У поліції уточнюють, що під час обстрілу були пошкоджені вікна в першому корпусі комунального некомерційного підприємства "Мар'їнська центральна районна лікарня", яке розташоване поблизу лінії зіткнення.Через пошкоджену лінію електропередач лікарня залишилася без світла. Також були пошкоджені приміщення станції швидкої допомоги та автомобіль екстреної медичної допомоги.

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На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група. Повні обставини та масштаби пошкоджень встановлюють, а у Красногорівці ведуться роботи щодо відновлення електропостачання.